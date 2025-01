Sin una pierna y casi muere: Exgalán de TV Azteca vuelve a 'Ventaneando' y deja en shock

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien trabajó más de una década en TV Azteca antes de hacer su debut en Televisa, sorprendió a todos los televidentes debido a que la tarde de este miércoles 29 de enero regresó al programa Ventaneando luego de estar al borde de la muerte y perder una pierna. Se trata de Juan Pablo Medina, quien en 2021 sufrió un accidente cardiovascular que casi le cuesta la vida.

El histrión mexicano es recordado por haber hecho exitosos melodramas para el Canal Azteca Uno, como Cuando seas mía, El país de las mujeres, Enamórate, Soñarás, Las Juanas, Se busca un hombre y Secretos de familia. No obstante, años después el llamado 'Chespi' también pudo trabajar en el Canal de Las Estrellas con la telenovela Sin rastro de ti y haciendo participaciones en la exitosa serie 40 y 20. Asimismo, Medina ha podido triunfar en el séptimo arte.

Desafortunadamente, en el año 2021 Juan Pablo se enfrentó a un enorme desafío que casi lo deja sin vida. Mientras estaba en las grabaciones de un proyecto, el actor presentó varios síntomas y al ser trasladado al hospital descubrieron que había sufrido un trombosis. La formación de los coágulos provocó una obstrucción, que derivó en la amputación de una pierna.

Aunque Juan Pablo ya hizo varios proyectos después de su tema de salud, será hasta este 2025 que el actor se deje ver en la pantalla chica con su prótesis expuesta por primera vez. El actor se vulnerará a través de la película Los dos hemisferios de Lucca, la cual está basada en el libro del mismo nombre que muestra la lucha de una madre (Bárbara Anderso) que hace todo lo posible para que su hijo con parálisis cerebral reciba una oportunidad de vida.

En entrevista con Ventaneando, el mexicano contó en exclusiva que se sintió muy identificado con la historia: "Hacer esta película fue liberador, fue esperanzador y creo que es importante que se cuenten este tipo de historias para que haya conversación, para que haya concientización, para que se puedan ajustar y regular". Posteriormente, 'Chespi' resaltó que si bien él tuvo la posibilidad de atender su tema médico, hay muchas personas que no:

Es muy complicado en México, no todo mundo tiene la posibilidad de ir a un hospital... Yo me siento muy afortunado de haber tenido la posibilidad de... las facilidades que la vida me ha dado", dijo reflexivo.