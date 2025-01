Tragedia en TV Azteca: Hospitalizan de urgencia a Lolita Cortés tras confirmar cáncer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora y actriz Lolita Cortés nuevamente encendió las alertas en TV Azteca y entre sus millones de seguidores, ya que hace algunas horas fue hospitalizada de emergencia y ella misma lo confirmó. Como se recordará, la reconocida estrella teatral ha vivido unos años complicados en cuanto a temas de salud, ya que fue diagnosticada con cáncer de mama y ha tenido varias intervenciones a raíz de esta enfermedad.

Hace algunas horas por medio de sus historias de Instagram, la conocida 'La Jueza de Hierro' del reality La Academia brindó detalles de su reciente ingreso al nosocomio y aclaró cómo se encuentra de salud. En ese sentido, Lola explicó que acabó en el hospital el pasado lunes debido a hipertensión, padecimiento que ella sufre desde hace tiempo:

Mi gente hermosa… les quiero platicar lo que me sucedió el día de ayer, resulta que fui a dar al hospital por presión alta, porque yo sufro de presión alta, y me puse muy, muy mal. Al parecer tuve varios desvanecimientos, más de 20", dijo Cortés.

Asimismo, la exjurado de Las Estrellas Bailan en Hoy en Televisa mencionó que su recaída de salud se debió a un descuido de ella misma: "Me mandaron a descansar, voy a estar descansando, yo creo, unas tres semanitas, pero esto fue culpa mía, porque no tomé los medicamentos, porque yo ya me sentía muy bien, y les estoy hablando de hace meses", explicó.

Tras el susto que vivió, la intérprete de 54 años alertó a sus seguidores y los instó a estar pendientes de su salud: "Gente, de verdad es peligrosa la presión alta, hay mucha gente que se va por presión alta, más gente se va por presión alta que por una enfermedad como el cáncer. Cuidémonos, por favor, cuídense… Les mando un beso, los amo, gracias", finalizó la estrella del teatro musical en méxico.

Como se recordará, en julio del año pasado Cortés fue intervenida de emergencia debido al cáncer de mama que le fue diagnosticado hace algunos años. Por si esto fuera poco, Lola decidió someterse a una extirpación de útero con la finalidad de que dicha enfermedad no regrese a su organismo. En una reciente entrevista con diversos medios, Lola explicó que aún no puede cantar victoria, pues su cáncer se encuentra en remisión y existe el riesgo de que regrese en cualquier momento.

La remisión del cáncer no quiere decir que se haya quitado, estás como en vilo, estás alerta, me tengo que hacer otra vez los exámenes", dijo Cortés apenas el sábado pasado.

Fuente: Tribuna