Tras perder otro galán por Irina Baeva, Geraldine Bazán revela a 'Hoy' si tiene nuevo amor

Ciudad de México.- Después de que en TV Azteca se ventilara que perdió otro galán a manos de Irina Baeva, la querida actriz de melodramas, Geraldine Bazán, recientemente brindó una entrevista en exclusiva para el programa Hoy, en donde decidió ser contundente sobre su vida privada, específicamente su situación sentimental y reveló si ya tiene un nuevo amor, tras varias decepciones amorosas a lo largo de los años.

Después de varios años sin conocerse públicamente a una pareja, Bazán entre enero y abril del 2024 fue relacionada sentimentalmente con Giovanni Medina, sin embargo, ella negó rotundamente que entre ambos existiera algo más allá de una simple amistad. Pese a sus negativas, para fans era imposible no verlos como pareja, pues incluso viajaron a Disneyland con sus respectivos hijos, y fueron vistos juntos un par de veces paseando solos, hasta que de la nada en mayo las apariciones juntos se acabaron.

Contrario a Bazán, el exesposo de Ninel Conde pareciera que se recuperó rápido de su aparente separación, ya que agosto del 2024 se le comenzó a vincular sentimentalmente con Baeva. Como era de esperarse, otra vez se negó un romance, pero desde ese momento han sido captados juntos en Las Vegas, y más recientemente en un restaurante de la Ciudad de México, el fin de semana de 24 al 26 de enero de este 2025. De ser cierto un romance, Medina sería el segundo ex de Geraldine con el que sale Baeva, siendo Gabriel Soto el primero.

Todo parece indicar, pues que, si hay una buena relación ambos, porque pues uno no sale de fiesta con quien no se lleva, ¿no?", dijo Ricardo Manjarrez en Ventaneando. "Ella estuvo un poco cariñosa, digamos", agregó Pati Chapoy. "Sí, se les ve muy cercanos. Ahora, yo recuerdo que yo entrevisté a Irina en el aeropuerto, y le pregunté sobre Giovanni, y decía que no, que solamente amigos", cerró Ricardo al presentar las imágenes de Irina y el empresario.

Ahora, durante una entrevista para el matutino de Televisa, Geraldine primeramente habló sobre su cumpleaños y lo agradecida que está de celebrarlo trabajando en el melodrama Las Hijas de la Señora García, destacando que ella para este año solo desea mucha salud, trabajo y tiempo para poder pasar más tiempo de calidad con sus hijas que ama. Como es costumbre, se negó a dar declaraciones sobre su vida privada.

Pero, ante la insistencia de los reporteros, Bazán inesperadamente confesó que tal vez ya estaría involucrada en una relación sentimental, pero que no quería hablarlo con nadie de la prensa ni hacerlo público, pues a ella le gusta mantener ese pedazo de su vida solo para ella y que no sea tan mediático como todo lo demás: "Es que ustedes creen que yo les tengo que estar contando todo y a lo mejor hay, y no les he contado. La verdad sí he tratado de tener ese pedacito de mi vida, para mi".

