Tuvieron una hija: Elizabeth Álvarez así reacciona a preguntas de examante de Jorge Salinas

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas, Elizabeth Álvarez, sigue sorteando como toda una dama los momentos incómodos con la prensa, pues hace poco sorprendió su tan inesperada reacción y respuesta al ser cuestionada por Andrea Noli, la también actriz que fue amante de Jorge Salinas, y con la cual tuvo una hija, que reconoció apenas hace un año. La también exintegrante de Hoy, se mostró como una dama en todo momento, pero dejó en claro que no caería en su juego.

Noli y Salinas tuvieron una hija, cuando él aún estaba casado con la madre de sus primeros hijos, naciendo Valentina Noli, a la cual desconoció hasta el año pasado. Dicho reconocimiento se afirmó que fue gracias a que Álvarez llamó a la unión y el actor de Televisa siguió sus consejos. Por este motivo, Andrea le mandó su más sincero agradecimiento a la actriz y recalcó que no hablaría del tema padre e hija y solo podía celebrar: "No puedo más que celebrar y agradecer este maravilloso año que por fin nos permitió cerrar un ciclo y abrir otro, que es una relación entre mi hija y la familia de su padre y sus hermanos y todo".

Al no tener mucho de Andrea, cuando Álvarez se presentó al estreno de Perfume de Gardenias, volvió a ser cuestionada sobre el tema de la reconciliación de padre e hijo, y que pensaba de la histrionista, pero como su colega, y ex de su esposo, se negó rotundamente a dar declaraciones sobre ella: "Con el mismo respeto que me manejo siempre, y dándole la importancia a quien lo tiene, pues tendiendo a estos dos figurones (Ariel López Padilla y Alejandro Tommasi) al lado mío, comprenderán que sería incapaz yo de ponerme a hablar de cosas que ni siquiera tienen nada que ver con la obra".

Pero, como era de esperarse, la prensa no estuvo conforme e insistieron a la actriz de Fuego en la Sangre sobre esta situación familiar, si ya había tenido contacto con Andrea y con la menor, o si solo Salinas, sin embargo, la actriz dejó en claro que no la convencerían de hablar y se rehusó rotundamente a dar más declaraciones que tengan que ver con dicho tema: "Mi amor, no tengo ningún comentario que hacer al respecto, muchas gracias".

Poco después, Salinas fue interceptado en el mismo evento, y al igual que su esposa, no quiso responder al tema de su hija, y le dio la vuelta, recalcando que estaba feliz de estar en el teatro, pero al igual era complicado separarse de ellos: "No, no, jamás, jamás cometeríamos el error de llevar a nuestros hijos al trabajo, los niños tienen que seguir estudiando y haciendo sus actividades de niños, y habrá gente que se quede con ellos". El actor de Diseñando Tu Amor, destacó que sus gemelos le demandan solo amor y tiempo: "Tiempo, me demandan tiempo, ‘papá, ¿cuándo te voy a volver a ver?’, me dicen, pero bueno, aquí estamos".

Fuente: Tribuna del Yaqui