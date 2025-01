Víctima de 'Fofo' Márquez reacciona aterrada a la sentencia del influencer; esta es la razón

Comparta este artículo

Naucalpan, Estado de México.- El pasado miércoles 29 de noviembre, el ‘Fofo’ Márquez recibió su sentencia definitiva tras ser encontrado culpable por el delito de feminicidio en tentativa, luego de golpear brutalmente a Edith ‘N’, en el estacionamiento de una plaza comercial el día 22 de febrero del 2024. Como seguramente sabrás a estas alturas de la mañana, el influencer fue sentenciado a 17 años de prisión, una condena mínima en comparación a lo que se tenía esperado.

Si bien, esta situación marca un precedente en México en el que la justicia también se puede aplicar para las personas de altos recursos, así como también resalta que los agresores pueden recibir un castigo por agraviar a las mujeres, la realidad es que Edith ‘N’ ya confesó ante la prensa que no se encuentra tranquila y por el contrario, teme por su vida y por la de su familia, pero… ¿cuál es la razón?

Según lo dicho por la parte afectada, aunque el ‘Fofo’ se encuentra en prisión, su familia no y tiene miedo de que estos (con todos los recursos que tienen) intenten tomar represalias en contra de ella. De acuerdo a lo declarado por la víctima, una vez que se anunció la sentencia, Sandra Xóchitl (progenitora del encarcelado) la fulminó con la mirada: “Me vi intimidada en la audiencia por su mamá, en la manera en que me vio y tengo miedo por mi vida”.

Edith ‘N’ continuó su mensaje explicando que ella no es la única que corre peligro, puesto su esposo o el resto de sus familiares podrían recibir alguna especie de castigo por parte de los Márquez: “Si le llega a pasar a mi familia algo o a mi esposo directamente a ellos los señalo como responsables. Todavía no puedo salir sola a ningún lado, tengo que salir siempre acompañada”, externo la preocupada víctima.

Se dice que cuando el proceso termina, los agraviados suelen encontrarse en paz, dado a que su agresor recibió su merecido castigo; pero esto no podrá ser posible en su caso, puesto el sentimiento de temor no ha desaparecido. Por otro lado, argumentó que el ‘Fofo’ no parece estar arrepentido de lo que está ocurriendo, dado a que ni siquiera sería consciente de su propia realidad: “Termina el proceso con terror, tengo mucho miedo. Sentí que no hay arrepentimiento, que no está ubicado en lo que está viviendo”, señaló.

Fuentes: Tribuna