Adiós TV Azteca: Despiden a conductora de 'Venga la Alegría' y fans estallan: "Que se largue"

Ciudad de México.- La mañana de este viernes 31 de enero el público de TV Azteca vivió un inesperado momento debido a que en plena transmisión en vivo de Venga la Alegría una famosa conductora fue despedida del programa. Las reacciones fueron diversas tras conocerse esta noticia, pero gran parte de los televidentes aplaudieron la salida de esta presentadora, quien tenía menos de un año formando parte del elenco.

Se trata de la peruana Laura Bozzo, quien desde hace un par de años había estado trabajando en Telemundo y TV Azteca de manera simultánea, pues colaboraba en varias emisiones de la cadena estadounidense, pero además formaba parte del cuadro de conductores de VLA. Desafortunadamente, este viernes la abogada recibió su despedida del matutino porque está próxima a sumarse al reality La Casa de los Famosos All Star.

La producción transmitió un video con los mejores momentos de Laura dentro del programa y ella no paró de repetir que le dolía mucho irse de VLA, pues asegura que formó una conexión hermosa con sus compañeros: "Tengo que regresar con ustedes porque son mi terapia... Yo sé que voy a regresar. Tengo una conexión que con nadie antes había tenido. Pido a Dios y a la Virgen regresar", declaró la polémica 'Señorita Laura'.

Mientras que personalidades como Flor Rubio, Mauricio Barcelata y Kike Mayagoitia se sumaron a la despedida con hermosas palabras para Bozzo: "Creamos una conexión muy hermosa contigo. Ha sido una sorpresa maravillosa tenerte. Te vamos a echar mucho de menos", dijo Flor. En tanto que los televidentes de VLA reaccionaron a la salida de Laura a través de las redes sociales y muchos de ellos aplaudieron esta decisión.

Sí, que se largue".

Otra vez a huir del SAT".

Gracias a Dios, también que se vaya Kike".

Si bien Laura no habló abiertamente sobre su regreso a Telemundo con LCDLF All Star, en otros medios de comunicación ya había hablado al respecto. De hecho, Bozzo le dijo a Javier Ceriani que estaba pensando su ingreso al reality debido a que no quería tener trato con personas soberbias, mencionando a Alicia Machado. Otros famosos que se sumarían al proyecto podrían ser Manelyk González, Lupillo Rivera, Paty Navidad, Rey Grupero y Aleska Génesis.

Fuente: Tribuna