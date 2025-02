Bomba para Ninel Conde: Irina Baeva ya convive con el hijo de Giovanni Medina; están de viaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En las últimas semanas han ido creciendo los rumores de que Irina Baeva se podría haber dado una nueva oportunidad en el amor luego de un amargo 2024, pues fue el año en que terminó su relación con Gabriel Soto y este negó a toda costa que se hayan casado, pese a que sí celebraron una boda simbólica. El gran afortunado de salir con la actriz rusa es nadie más y nadie menos que Giovanni Medina, exesposo de Ninel Conde.

Además de que compartieron un viaje juntos a Las Vegas, en días pasados el político de Morena y la villana de Televisa fueron captados muy unidos en un evento realizado en la Ciudad de México. Sin embargo, este viernes 31 de enero salieron a la luz nuevos detalles que acrecientan las especulaciones sobre que podrían ser pareja. De hecho, se dice que Irina ya convive con el pequeño Emmanuel, hijo de Giovanni y Ninel Conde.

De acuerdo con una de las colaboradoras de Maxine Woodside, recientemente la actriz y el empresario decidieron viajar juntos a Estados Unidos, aunque no quisieron que los reporteros que se encontraban en el aeropuerto de la CDMX, los observaran juntos. "Iban a Disney. Yo tengo información exclusiva, de primera fuente, que la reservación de los boletos de avión la compraron juntos, no puedo mostrar las pruebas porque mi fuente no me lo permite… pero viene la reservación a nombre de Giovanni Medina, Irina Baeva y Emmanuel, viajando para Orlando, Florida", reveló la periodista.

Irina Baeva presumió la vista desde un vuelo

Asimismo, añadió que el romance entre Baeva y Giovanni va tan en serio que ella ya convive con su 'hijastro': "Esto estaría confirmando, que evidentemente, Giovanni Medina ya hizo que Emmanuel, su hijo, esté conviviendo, pues con Irina. No sabemos si sean novios". Esto impresionó a Woodside, quien recordó que Giovanni estuvo relacionado con Geraldine Bazán, otra ex de Gabriel Soto: "¿O sea que va y anda con las dos novias de Gabriel Soto?".

Sí, porque el año pasado con Luis Miguel en la Arena (Ciudad de México), a mí me consta, yo los vi, agarrados de la mano saliendo de la Arena, y todavía los perseguimos en la camioneta, estaba con Geraldine", respondió Ernesto Buitrón.

Por su parte, la integrante del equipo de Todo para la mujer recalcó: "Aquí presentamos imágenes… cuando fue esto de, un evento de Pixar, no fue Giovanni, pero fue Geraldine con Emmanuel, o sea… ya convivía Geraldine con Emmanuel". Y aun con la incredulidad de Maxine sobre el tema, la periodista finalmente explicó que hace meses hubieron fuertes rumores de que Irina y Soto volverían a tener una relación,

Supuestamente, si iba a regresar con Gabriel, Irina, acuérdate que los vieron juntos en la fiesta de Televisa… y luego se fueron de viaje a apoyar al boxeador este, a Asia, ahí estaban como en pláticas… y ya como que finalmente dijo Irina: 'no, mejor, no'".

Fuente: Tribuna