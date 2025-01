Cayó de balcón: Exactriz de Televisa sufre dolorosa muerte y llena de luto a 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien comenzó su carrera en Televisa y quien confesó una difícil depresión, reapareció hace algunas horas en el programa Ventaneando y conmovió a todos luego de recordar la dolorosa muerte que sufrió hace más de 2 años. Se trata de la joven Minnie West, quien en una reciente entrevista confesó cómo ha logrado sobrellevar la pérdida de su madre, la diseñadora Amparin Serrano, que falleció trágicamente el 12 de agosto de 2022.

Como se recordará, la también empresaria y dueña de la marca Distroller murió a los 56 años en un terrible accidente: Amparín cayó de un balcón sin barandal en su hogar y Minnie fue testigo de este rudo momento. Esto llevó a la actriz de La Rosa de Guadalupe a un importante proceso terapéutico, que incluyó el internamiento en un hospital psiquiátrico para poder enfrentar el dolor de su pérdida.



Afortunadamente, West está más recuperada y regresó a los medios para promocionar su nueva película Cerca de ti. Como era de esperarse, en su reciente encuentro con la prensa fue cuestionada sobre la muerte de su madre: "Pues mira, pueden haber pasado más de dos años, pero para mí es como si fuera ayer. Lo que he podido sobrellevar es gracias a mis terapias, gracias a mi psicólogo, gracias a mi psiquiatra, a mi familia, a mis amigos, y a seguir haciendo las cosas que me gustan, que sé que son las que le gustan a mi mamá también", confesó Minnie.

Minnie West acabó en el psiquiátrico tras la muerte de Amparín

Para la joven actriz, hablar abiertamente sobre su tratamiento psiquiátrico fue un paso importante en su proceso de sanación. "Cuando me interné, para mucha gente pudo haber sido un shock que yo publicara que me interné, pero para mí es como si tú presumes a tu nutriólogo, yo presumo a mi terapeuta, porque es lo que me hace estar aquí hoy, y sí siento que sigue siendo un tabú gigante en México", dijo, subrayando la importancia de normalizar la atención profesional en salud mental.



Minnie contó ante las cámaras de TV Azteca que pudo grabar esta película en compañía de Amparín, ya que el filme ocurrió en la pandemia. Además, añadió que no le molesta hablar de su proceso de forma pública: "Curiosamente creo que valoro mucho que me pregunten sobre mi proceso y sobre lo que se siente, porque como dije, si esto le puede llegar a una persona y se puede sentir identificada, prefiero hablarlo, porque hablándolo sanas más, la verdad", agregó.

Finalmente, la intérprete mexicana de 31 años dijo que está trabajando en un proyecto muy especial en honor a su madre. "Estoy ahorita en proceso de inaugurar una tienda que se va a llamar Distroller Vintage con todas las cosas que empezó mi mamá, entonces eso vendrá para este año. No voy a dejar que el bebé de mi mamá se muera y yo quiero revivir todas las cosas con las que ella empezó", narró.

Minnie West regresó al cine tras la muerte de su madre, Amparín Serrano

