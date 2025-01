De Bruno Mars a Madonna: Estos son los 5 peores Half Time del Super Bowl en la historia

Comparta este artículo

Estados Unidos.- A lo largo de la historia del Super Bowl, los equipos no son solo los que han sido el tema central del gran evento que presenta la NFL, sino que también las celebridades que son invitadas para ofrecer el tan esperado Half Time Show, que se traduce como espectáculo de medio tiempo. Aunque hubo celebridades, como Jennifer Lopez o Michael Jackson, que regalaron los mejores shows, también hubo otros, como Bruno Mars y Madonna, que se catalogaron entre los cinco peores de la historia.

Hace casi 60 años que que la NFL culmina con un evento importante, en el que dos equipo se enfrentan para conseguir el tan anhelado Trofeo Vince Lombardi, y convertirse los mejores en la temporada activa, como en este 2025, que serán los Kansas City Chiefs los que busquen el máximo reconocimiento al enfrentarse a los Philadelphia Eagles. En el medio tiempo, mientras los jugadores descansan, se presenta el artista de elección, siendo el rapero Kendrick Lamar, el encargado de realizarlo, ¿en que lista será colocado, de los mejores o los peores?

Estos son las 5 celebridades catalogadas como las peores encargadas del Half Time Show.

Madonna

La denominada 'Reina del Pop' estuvo encargada de brindar el show en el Super Bowl XLVI, la edición 49, que se realizó el 5 de febrero del 2012 en el Lucas Oil Stadium en Indianápolis. Al ser una de las mayores exponentes en el mundo de la música y ser conocida por sus increíbles espectáculos en conciertos, los fanáticos de los New England Patriots y los New York Giants, además de los millones de televidentes en verlo en vivo, esperaban que se luciera y diera el mejor show, al igual que Michael Jackson.

Pero, la creadora de temas como Like a Virgin y La Isla Bonita, fue una completa decepción, pues pese a que ambiento el escenario en los tiempos de la antigua Roma y tuvo a grandes invitados, como Nicki Minaj, no llenó las expectativas que se tenía sobre ella y fue tachado de un medio tiempo "aburrido" y "sin chiste".

Bruno Mars

Siendo el evento principal en el Super Bowl XLVIII, la edición 48, que se realizó el 2 de febrero del 2014 en el MetLife Stadium de East Rutherford, se esperaba que el intérprete de Talking To The Moon mostrara esos impresionantes pasos que realiza en sus videos musicales y sobre el escenario, y al estar en la cima de su carrera, con éxitos de gran estilo y ritmo, se esperaba un show épico, pero fue todo lo contrario, pues entre problemas de audio, los fans no quedaron nada complacidos con lo visto, ni siquiera con la participación especial que tuvieron los Red Hot Chilli Peppers.

Maroon 5

El Super Bowl LIII, fue disputado el 3 de febrero del 2019 en el Mercedes-Benz Stadium de la Ciudad de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, y como el encargado de entretener al público estaba la banda Maroon 5, sin embargo, las altas expectativas que se tenían para ellos, terminaron siendo contraproducentes pues los fans tacharon su espectáculo como "aburrido" y hasta "una perdida de tiempo", pues esperaban diferente estilo musical.

La banda de Adam Levine no se salvó de ser destrozada en críticas, ni por contar con el apoyo de grandes celebridades, como Travis Scott, Big Boi y Bob Esponja, viralizándose casi de manera inmediata en redes sociales con memes que exponían la decepción de fans.

The Weekend

En el primer Super Bowl realizado en pandemia del Covid-19, al creador de temas como Star Boy, tuvo limitaciones por las restricciones, por lo que estuvo solo en el escenario y creó una impresionante escenografía para la que se dice invirtió alrededor de siete millones de dólares, sin embargo, pese a su gran esfuerzo, su presentación en la edición 55 (LV), realizada el 7 de febrero de 2021 en el Estadio Raymond James en Tampa, Florida, fue completamente anulado por la opinión pública, pues la consideraron "aburrida", afirmando que no parecía que hubiera gastado dicha cantidad.

Justin Timberlake y Janet Jackson

Otro espectáculo que se esperaba fuera épico, e incluso muchos llegaron a considerar que superaría el de Michael Jackson, fue el brindado en el Super Bowl XXXVIII, a cargo de Justin Timberlake y Janet Jackson, sin embargo, después de que el 1 de febrero del 2004, lo dieran todo sobre el escenario montado en el Reliant Stadium de la ciudad de Houston, Texas, los fans expresaron una profunda decepción por ambas celebridades.

Al ser la hermana del 'Rey del Pop' y estar acompañada por uno de los NSYNC consentidos, se consideraba que habría baile, música, acción, emociones intensas, pero al final, según los fans no fue así y aunque estuvieron invitados como P. Diddy, Kid Rock y Nelly, la realidad es que fue nombrado como uno de los peores shows.

Fuente: Tribuna del Yaqui