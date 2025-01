¿De Televisa a la cárcel? Exintegrante de 'Hoy' enfrenta delicada denuncia; ahorcó a mujer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Silverio Rocchi, exfutbolista y ahora actor y conductor, se encuentra enfrentando una delicada situación a nivel personal, ya que salió a la luz que tiene una denuncia en su contra por parte de su expareja, quien lo acusa de violencia familiar y de incumplimiento de sus deberes como padre. La denunciante es Anahí Fraser, actriz mexicana con quien Silverio tuvo a su única hija, quien ahora ya tiene 3 años.

El originario de Puebla destacó desde temprana edad siendo futbolista profesional con equipos mexicanos e internacionales. Sin embargo, en 2018 decidió probar suerte en Televisa como parte del reality Reto 4 Elementos. Luego le siguió Guerreros 2020 e incluso formó parte de Hoy en varias ocasiones. Primero siendo conductor invitado en la sección fitness y concursando en Las Estrellas Bailan en Hoy. Mientras que el año pasado tuvo la oportunidad de debutar en TV Azteca a través de La Isla.

Silverio Rocchi ha trabajado en Televisa y TV Azteca

Desafortunadamente su exitosa carrera ha quedado de lado, pues en las últimas horas Silverio ha recibido una ola de críticas tras conocerse que no se hace cargo de sus responsabilidades como padre. Su expareja Anahí Fraser reveló en una reciente entrevista que tiene desde el mes de octubre sin buscar a su pequeña: "Cuando entró a la escuela mi hija pues recuerdo que pagó la inscripción, un mes y desapareció. Él aparece un mes y desaparece 10".

La actriz mexicana confesó estar harta de la situación, sobre todo porque ahora enfrenta problemas económicos y Rocchi continúa sin aparecer: "Se me cae el mundo cuando solo eres mamá 24/7 y quisiera de verdad darle todo lo que se merece mi hija y que se le abran todos los caminos pero no tengo tiempo de trabajar, tengo que pagarle a alguien para que cuide a mi hija, yo le dije 'solo con lo que puedas, la escuela o un litro de leche', yo no quiero que ella crezca con un sentimiento de abandono".

Anahí Fraser y su hija en común con Silverio Rocchi

Soy la vende todo, busco trabajo actoral pero es complicado, cada vez hay menos trabajo", agregó.

Fraser incluso contó que el famoso de 36 años llegó a dudar de su paternidad y por ello se habría sometido a una prueba de ADN para confirmar que la niña era su hija. Pero por si esto fuera poco, la actriz reveló que vivió violencia física por parte de Silverio, por lo que en su momento también llegó a denunciarlo por este motivo, pero reiteró que su objetivo ahora es que él se haga responsable de su hija:

No pasó a mayores, hubo violencia familiar... Él es un hombre muy grande y muy fuerte, pudo pasar a mayores... me ahorcó, pero yo solo quiero que sea un buen padre para su hija, existe la denuncia, en su momento le llegó la notificación de alejamiento", contó la hermana de la actriz Jade Fraser.

Fuente: Tribuna