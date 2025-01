Diego Boneta desaparece de los TikToks Awards; afirman que se presentó ebrio y molesto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor y cantante, Diego Boneta, una vez más se encuentra en el centro del escándalo, debido a que se ha comenzado a correr el rumor que desapareció de los TikToks Awards, porque se habría molestado con los productores de la ceremonia por aparentes errores, mientras que otros señalan que en realidad habría llegado ebrio y no podía ni hablar bien y por eso ya no lo dejarían salir.

Pese a que hay mucho escándalo con respecto a la página de contenidos, pues declaran que tras la llegada de Donald Trump al poder, y supuesta venta de sus derechos, se podría prohibir el uso de la mencionada aplicación en el país norteamericano, se realizó como cada año la entrega de premios a los mejores creadores de contenido, el pasado jueves 30 de enero del 2025, contando con la conducción de Boneta, Paco de Miguel y Kenia Os.

Pero, contrario al exparticipante de MasterChef Celebrity y la cantante, el exactor de melodramas de Televisa no volvió a aparecer, después de que se presentara junto a sus colegas al inicio de la ceremonia. Ante esto, el creador de contenido, famoso por contar todos los chismes del mundo del espectáculo, Pablo Chagra, declaró que el motivo era desconocido, pero es muy probablemente a que estaba de malas y negarse a subir al escenario.

Aunque Chagra no dio más detalles al respecto, mencionó que él tuvo acceso al itinerario que tenían los presentadores antes mencionado y el actor de Luis Miguel, La Serie, no se presentó a ninguno de los que tenía, por eso a veces solo se veía a la intérprete de Malas Decisiones y Paco solos sobre el escenario. El público también notó dicha ausencia y se cuestionan que pudo pasarle y porque decidió no asistir más que al inicio y al final.

De igual manera, en redes sociales los seguidores de Chagra le comentarios que el motivo de la ausencia del novio de Renata Notni, era debido a que se le notaba que llegó ebrio y no podía ni leer bien el pronter, por lo que decidieron mantenerlo encerrado en su camerino para que no hiciera escándalos. Hasta el momento, el actor de Pretty Little Liars, no se ha pronunciado con respecto a esta polémica.

Fuente: Tribuna del Yaqui