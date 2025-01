Imelda Tuñón arremete contra Nagibe por amenazar con exhibir pruebas de sus adicciones

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Contundentemente y sin miedo alguno, Imelda Garza Tuñón, brindó una entrevista a Venga la Alegría y otros medios de comunicación para arremeter contra Nagibe Abbud, recalcando que jamás fue su amiga y que era "reprobable" el que la amenazara con exhibir sus adicciones de esa manera, condicionándola para que confesara una mentira o darle todo su apoyo a Maribel Guardia en el delicado caso de custodia en el que se encuentran.

Después de que Imelda negará rotundamente tener adicción al alcohol y a las drogas, la presunta amiga de Julián Figueroa, en entrevista en exclusiva para el matutino de TV Azteca, declaró que ella tiene pruebas de todo lo que le acusa Maribel, señalando que ella solo quiere que reflexione y admita su problema para que reciba la ayuda: "Mis pruebas cambiarían todo, absolutamente, creo yo que asegurarían la custodia a Maribel, es todo entorno a drogas, alcohol, a fiesta".

Ante esto, la actriz de La Rueda de la Fortuna en una reciente entrevista para diferentes medios de comunicación decidió dejar en claro que le parece terrible que quiera extorsionarla de esa manera, afirmando que la tenía en un buen concepto por lo poco que la conoció con el actor de Mi Camino Es Amarte: "Ella no es Dios para estarme condicionando o estarme extorsionando que tiene algo de mi, que entonces las va a publicar, me parece una actitud reprobable. Lo que yo recuerdo es que era una persona muy buena".

Tras esto, Imelda destacó que sus amigos de verdad no están hablando con los medios, sino que le dan su apoyo y tampoco atacan a la actriz de Corona de Lágrimas, pues todos solo desean lo mejor para ambas y José Julián Figueroa, sabiendo lo delicado de la situación: "Ninguna persona que se diga mi amiga está ahorita hablando en medios, mis amigos me están apoyando emocionalmente y están siendo imparciales en el tema, o sea, no apoyan a ninguno de los dos lados, solo deseándonos lo mejor a Maribel y a mi, porque es un tema delicado".

Finalmente, destacó que ella ama a su hijo y por eso es que jamás le impedirá que el nieto de Joan Sebastian esté separado de Maribel, pues sabe que eso lo lastimaría, por lo que le envió el contundente mensaje a la esposa de Marcos Chacón que reflexione y vea que solo lastima al menor al quitárselo: "El niño tiene derecho de estar con su abuela, pero tiene aún más derecho de estar con su madre y yo nunca voy a quitarle el derecho a José Julián de tener a su abuelita porque él la ama, y sería hacerle daño, pero tienen que admitir que le hacen más daño, no permitiendo que no me vea".

Fuente: Tribuna del Yaqui