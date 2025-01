Imelda Tuñón pide tregua a Maribel Guardia; filtra que José Julián no ha ido a la escuela

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pleito legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñon por la custodia de José Julián Figueroa ha cumplido de manera oficial los 10 días, periodo en el que el pequeño tenía que estar al cuidado de su ‘abuelita’ paterna. Por su parte, la joven cantante acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para entregar sus pruebas toxicológicas y proporcionar su declaración.

En medio de todo esto, la joven se tuvo un encuentro con la prensa a quienes les dio mayores detalles sobre lo ocurrido con quien alguna vez fue su suegra; fue entonces que un hecho de suma importancia salió a la luz y es que, todo parece indicar que José Julián no ha podido ir a la escuela desde que comenzó todo este embrolló. Asimismo, Imelda informó que no ha logrado contactarse con el pequeño y esto la llena de angustia.

Tuñón-Garza señaló que estos 10 días han sido sumamente duros para ella, porque ni siquiera ha podido contactar al pequeño mediante alguna llamada telefónica: “No lo he visto, solamente sé que no ha ido a la escuela”. Imelda indicó que le gustaría llegar a una tregua con Maribel Guardia dado a que no desea que esta situación afecte de alguna manera la educación de su hijo: “Nada, no lo he visto, solamente sé que no ha ido a la escuela (…) sí hubiera la manera en que yo le haga llegar su mochila, con gusto lo haría”.

Imelda también aprovechó para hacer un llamado a las mujeres que han pasado por este tipo de cosas en su vida: “Esto no puede seguir pasando, no se pueden arrebatar niños de sus madres sin tener pruebas. Yo pido a todas las mujeres que han pasado por lo mismo que nos unamos para que no sigan pasando estas cosas”, señaló la joven, con un claro tono de desesperación en su voz. Hasta el momento Maribel Guardia no ha respondido a las declaraciones de la joven.

Imelda Tuñón-Garza envía mensaje a Maribel Guardia

¿De qué se le acusa a Imelda Tuñón-Garza?

Todo comenzó 10 días atrás, cuando trascendió la noticia de que la actriz de Corona de Lágrimas levantó una denuncia en contra de su nuera por violencia familiar, a quien acusó de irse de fiesta por varios días y de llegar en estado inconveniente para cuidar a su hijo. Otro hecho del que se le acusa a la cantante es de meter a hombres desconocidos a la mansión de Maribel Guardia. Todo esto está bajo investigación por parte de la Fiscalía.

