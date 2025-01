Le destrozó la cara: Actor de Televisa, brutalmente atacado; este es su estado tras cirugía

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa y modelo, Carlos Girón, actualmente ha decidido brindar una entrevista en exclusiva para Sale el Sol, y dar sus primeras declaraciones con respecto su brutal ataque de perro, el cual para desgracia de su profesión le destrozó parte de la cara y el brazo. La celebridad decidió terminar con dimes y diretes, revelando finalmente su estado de salud tras la cirugía a la que fue sometido.

Al visitar a unos amigos, y sin imaginarse la pesadilla que le esperada, el pasado 24 de enero, Carlos se sentó en el sofá frente a su perro. Según lo dicho por el histrión de melodramas como Como Dice El Dicho, el perro de la nada se le fue encima y no se lo podían quitar de encima, hasta que lo llevaron a encerrar, así que de inmediato fue trasladado a un hospital en el que un cirujano plástico lo atendió: "A pesar del miedo y el sufrimiento, estoy agradecido por el apoyo de mis seres queridos y el cuidado de los médicos. Es un recordatorio de lo frágil que es la vida".

Ahora, el actor habló para el matutino de Imagen TV, en el que reveló que afortunadamente, el perro estaba vacunado y lo que había pasado es que él visitaba al dueño del can y se sentó justo frente a él, pero que le aseguró que era muy tranquilo, así que no se preocupó por ello: "Yo me senté en la sala con el perro frente de mí, y de pronto yo estaba acariciando al perro, me acerqué, estaba mi cara muy cerca del perro, y fue demasiado rápido, fue una cuestión de tres segundos

El actor de Rebelde, declaró que el animal se agarró con fuerza de su cara, y cuando se lo quiso quitar de encima, se jaló y solo ocasionó que se desgarrara más la parte de su rostro que el perro sujetaba, y solo soltó para tomar un segundo impulso para prensarse de su brazo: "Me mordió, se prensó de mí, y a la hora de yo tratar de quitármelo, obviamente me rasgó más, y luego me volvió a atacar en el brazo, por segunda vez, y el perro me pudo haber arrancado la nariz, el ojo, si no es porque encerraron al perro, por eso ya no hubo un tercer ataque".

Carlos afirma que de haberse movido solo unos centímetros, el perro le habría podido afectar los nervios y músculos de su rostro, destacando que fue afortunado de ello, pues podría perder movilidad en sus facciones y además no habría podido volver a hablar, sin contar que le pudo costar un ojo y su nariz: "Fueron alrededor de treinta puntos en la cara, estuve a milímetros de que me tocara un nervio, de que me tocara un músculo, y de que no pudiera yo volver a hablar, o volver a mover la boca, o si me hubiera agarrado un ojo o la nariz, me hubiera arrancado la nariz".

Con respecto al dueño, el actor afirma que se pudo poner en contacto y él ya le prometió que le pagará todo, la cirugía plástica para no dejar cicatrices notables y por supuesto los tratamientos, asegurando que está en la mejor disposición de cubrir absolutamente todo con respecto a los daños del mencionado ataque: "Yo quiero llegar a un arreglo de la mejor manera, y pues si no, en el entendido de que no, pues sí tendría que tomar otras medidas".

Eso es la verdad lo que me ha afectado más porque, pues sí, no te reconoces, te sientes extraño, te sientes inflamado, no puedes dormir bien, porque tengo que dormir en una posición incómoda, definitivamente yo creo que esto sí me marca y me cambia la vida, tengo que trabajar, obviamente, en la parte psicológica, en la terapia, porque son un conjunto de cosas que sí me afectan", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui