¿No invitaron a Eugenio Derbez? José Eduardo y Victoria Ruffo celebran pastel a Tessa

Ciudad de México.- Quienes sean fans del programa De Viaje Con Los Derbez podrán recordar las temporadas en las que el actor José Eduardo mencionaba que no era una persona afecta a los niños, motivo por el que elegía no tenerlos con su novia Paola Dalay; sin embargo, los caminos de la vida pueden llegar a ser un tanto confusos y a veces da giros inesperados, puesto el año pasado el histrión reveló que se convertiría en papá.

La noticia sorprendió a propios y ajenos, dado a como se mencionó antes, el artista parecía haber cambiado completamente de opinión. Incluso su padre, Eugenio Derbez, llegó a declarar en entrevista para medios de comunicación nacionales que José Eduardo lucía bastante emocionado, por lo que tomó diversos cursos de paternidad y leyó muchos libros, hecho que llenaba de orgullo al actor de CODA, pues él mismo habría querido ser así con sus vástagos.

Cuando Tessa nació la familia Derbez y Ruffo se llenó de alegría, misma que se mantiene aún a la fecha. Un ejemplo de ello ocurrió durante la jornada del pasado jueves 30 de enero, cuando José Eduardo y Paola celebraron el séptimo mes de nacimiento de la pequeña niña, a quien vistieron con un tierno pañalero de color negro, una camisita y cepillaron su cabello con un gran moño rojo, dándole un toque fashion que, por supuesto, heredó de su madre, quien es influencer de moda en Instagram.

José Eduardo Derbez celebra la vida de Tessa

Créditos: Instagram @jose_eduardo92

En las imágenes, se puede apreciar que la pequeña Tessa estuvo rodeada de amor e incluso se le ve abrazada por su famosa abuela, la actriz y protagonista de cientos de producciones de Televisa, Victoria Ruffo, quien optó por un ‘look’ mucho más casual al llevar un abrigo color negro y el cabello recogido. En las imágenes, se puede apreciar a la actriz de Abrázame muy fuerte y Simplemente María muy emocionada con su nieta.

Victoria Ruffo acudió a la celebración de su nieta

Créditos: Instagram @jose_eduardo92

Cabe señalar que en las fotos no aparece Eugenio Derbez, por lo que se prevé que no fue a la celebración de Tessa, lo cual no resulta extraño, puesto el mismo creador de Familia P. Luche ha señalado en incontables ocasiones que lleva un ritmo de vida muy agitado debido a su creciente carrera en Hollywood; sin embargo, esto no impidió que su esposa, la integrante de Sentidos Opuestos, Alessandra Rosaldo reaccionara a las publicaciones de su hijastro con emojis de corazones.

