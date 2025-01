"Se acabó esta entrevista": Ángela Aguilar abandona entrevista y se desata fuerte pelea

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el nombre de Ángela Aguilar se se encuentra en el centro del escándalo, debido a que recientemente ha salido a la luz como fue el momento en el que tuvo que abandonar la entrevista que estaba dando en un podcast, con la frase "se acabó esta entrevista" de su mánager, ocasionando que el comunicador se pusiera realmente furioso y se desatara fuerte pelea.

En junio del 2024 se dijo que la hija menor de Pepe Aguilar se había ido de la entrevista que estaba brindando a Said García Solís, debido a que este le habría cuestionado por las polémicas que estaban rodeándola en ese momento, como el tema de que dijo que era Argentina a cierto grado y el comienzo de su relación amorosa con el cantante del regional mexicano, Christian Nodal, a días de anunciarse su separación de Cazzu.

En ese momento, la intérprete de Gotitas Saladas y el presentador conocido como 'Don Cheto', no salieron a dar declaraciones del incómodo momento y cómo es que habían pasado las cosas, sin embargo, este viernes 31 de enero del 2025, se ha brindado una explicación más concreta de lo sucedido en el podcast llamado No Mam.... Fue el mismo Said quien decidió romper el silencio, pero inesperadamente defendió a la joven.

Ángela Aguilar. Internet

Según Said, él le cuestionó como estaba ella emocionalmente en medio de todos los ataques por su romance con el creador de Botella Tras Botella y otras cuestiones pasadas que aún la atormentaban con burlas y críticas, como el hecho de que dijo que tenía sangre argentina, pero, que aunque la joven quiso responder, su mánager se acercó molesta y le gritó "no le puedes preguntar eso y se acabó la entrevista", y cuando se iba a llegar a la intérprete de Abrázame, ella se detuvo y respondió amable y algo razonable.

Finalmente, 'Don Cheto' reveló que estaba tan molesto por lo ocurrido que cuando se decidió dar por terminada la entrevista, fue directamente con la mujer a reclamar que se haya metido de esa manera, y le pidió que si quería publicidad pagara y ya: "En mi programa no vuelvas a decir que ya se acabó la entrevista, los únicos que acaban la entrevista solos Don Cheto o yo, tu no puedes decir cuando se acaba la entrevista. La próxima vez que me vayas a traer un artista tráelo preparado para contestar o no lo traigas".

Fuente: Tribuna del Yaqui