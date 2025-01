Se busca a Kristal Silva: Acusan a la conductora de 'VLA' de "ladrona" y piden su ubicación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida presentadora y reina de belleza, Kristal Silva, acaba de causar un gran revuelo en las redes sociales al haberse convertido en la más buscada de Venga la Alegría, debido a que recientemente la famosa presentadora fue acusada de "ladrona" y para poder detener este delito del que es señalada por sus compañeros, han pedido la ubicación de la exparticipante de Survivor México.

Hace más de una década, siendo una joven mujer aspirante a Miss Universo, mientras que estaba en certámenes de belleza, la joven originaria de Tamaulipas fue invitada especial en los foros de Televisa, debutando en el programa Hoy, el cual actualmente es producido por Andrea Rodríguez, donde inmediatamente logró conquistar el corazón de los espectadores con su belleza y carisma que aún hoy en día sigue causando el mismo efecto con sus fans.

Actualmente, es una de las más famosas y queridas presentadoras del matutino de TV Azteca, donde suele recibir miles de halagos por parte de los miles de espectadores del programa, que siempre están atentos a cada uno de sus movimientos. Por eso, no pasó desapercibido el cartel de se busca que colocaron en la cuenta de X, antes conocida como Twitter, de la emisión, en donde la acusan de ser una "ladrona" y piden su ubicación.

Este post no es más que una broma, a precisamente al hecho de su gran carisma que la ha hecho de las favoritas, debido a que en la dinámica Sin Palabras de VLA, logró colocarse como una de las mejores adivinando el filme que le presentaban con mímicas, poniendo de esa manera en la cabeza a su equipo. Es por este motivo que se le acusó de ser "ladrona de puntos" y pedían que se exhibiera su ubicación para detenerla.

Ante esta situación, varios de los espectadores del matutino producido por Maru Silva, en el post decidieron darle todo su apoyo a Kristal, afirmando que ella era la mejor de todos y que Ricardo Casares debería de dejar el juego porque no sabe perder y solamente se queja: "Muy bien Kristal, veo a muchos fans de los favorillorones no soportando" y "Se mueren del coraje porque Kristal Silva es la mejor. Deberían correr al Casares, porque los regaña cuando no saben y es un chillón no sabe perder jajajajajaja".

Fuente: Tribuna del Yaqui