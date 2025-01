Adiós Televisa: Tras 10 años, Emmanuel Palomares dejaría las novelas por fuerte motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de 10 años al aire, el reconocido actor originario de Venezuela, Emmanuel Palomares, acaba de brindar una entrevista para el programa Hoy, en el que ha revelado si es que este 2025 piensa decirle adiós a Televisa, debido a que mencionó que existe un fuerte motivo por el que tomaría la elección de dejar las novelas, pese a su increíble éxito como galán de la pantalla chica .

Como se sabe, el reconocido galán de novelas de 33 años y origen venezolano, comenzó su carrera dentro de la empresa San Ángel en el año del 2014, tras lo que ha formado parte de sus mayores éxitos, tales como los unitarios dramáticos como, La Rosa de Guadalupe y Como dice el Dicho, además de en las telenovelas Antes Muerta que Lichita, Pasión y Poder, Vencer el Miedo, Vencer el Desamor y muchas más.

Siendo muy contundente, Emmanuel declaró que los actores viven de los personajes y la buena conexión con el público, por lo cual destacó que en caso de que se le presente la oportunidad no dudará en dejar los foros de televisión para instalarse por lo menos en los primeros meses por las puestas en escena: "Me encantaría hacer teatro, otra buena historia, pero sobre todo que la gente siga conectando con Las Hijas de la Señora García. Pues me gustaría hacer, claro que sí, si se da la oportunidad de repetir o algo más clásico también".

Tras esto, Palomares declaró que su amor por la actuación es inmensa y así como disfruta de cada uno de sus personajes y en ellos le dejaban ver algo nuevo de su faceta como el de Vivir de Amor y retándolo para regresar más fuerte que en ocasiones anteriores, usando el personaje llevar al público un pedazo de él mismo: "Vivir de Amor fue una aventura, y terminó con unos compañeros hermoso, con este elenco, trabajar con una María Sorté que es un honor, y con todos que estamos con Geraldine, con Mónica, es un elencazo, aprendo mucho del personaje".

Finalmente, el venezolano declaró que para poder deslindarse de sus personajes y volver a ser él mismo solamente, cada que acaba un melodramas se va de vacaciones para pasar un momento en paz con la naturaleza y desconectarse de todo lo malo o bueno, y así regresar recargado a los foros: "Para mi una manera importante de cerrar el ciclo de cada personaje es viajar, que es bueno ese hábito que he tomado, y desconectar, para salir de esta rutina, para pasear y pasarla rico".

A partir del minuto uno con 56 segundos.

Fuente: Tribuna del Yaqui