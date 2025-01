Cher revela que famoso productor musical le pidió intimidar cuando ella tenía 15 años de edad

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Cher recientemente reveló que el fallecido productor musical y asesino convicto Phil Spector le pidió tener intimidad con él cuando ella tenía 15 años de edad y él alrededor de 20 años.

La cantante de 78 años hizo está fuerte confesión en sus memorias llamadas Cher: Part One: The Memoir: Part One of a Two-Part Memoir from the Iconic Artist and Actor, comentando que conoció a Spector por medio de su exnovio, el músico Antonino Lo Tempio, de igual modo, comentó que le incomodó como la miraba de arriba a abajo.

Podría haber sido un semidiós para muchos, pero actuaba raro y no me gustaba cómo me miraba", apuntaló.

Asimismo, Cher platicó que el hombre le pidió que se acostara con él en francés, y se sorprendió cuando vio que ella le respondió en el mismo idioma. "'Voulez-vous coucher avec moi?', me dijo, sonriendo, pidiéndome que me acostara con él", recordó Cher.

Sin sudar, le devolví la mirada y le respondí: 'Oui, pour l'argent'", recordó haber respondido, pidiendo el pago por tener intimidad.

"Podrías haberlo derribado con una pluma. No pensó que yo entendería la pregunta, y mucho menos que tendría una respuesta", agregó.

Pero esa no fue su única interacción negativa, más adelante ella lo confrontó por usar ilegalmente su voz en un sencillo que estrenó en Europa. Cher platicó que la trató de intimidar sacando un arma de fuego y girándola alrededor de sus dedos, pero que ella no cedió.

Incluso dijo que le advirtió diciendo lo siguiente: "'¡No me jodas, Phillip! Esta soy yo, Cher, ¿de acuerdo? … Baja esa maldita pistola y prométeme que nunca volverás a hacer algo así con mi música, ¿de acuerdo?'". Después de esto ellos no volvieron a tener ningún problema.

Para quien no lo sepa, Spector murió en 2021 a los 84 años de edad en una prisión de California mientras cumplía su condena de 19 años a cadena perpetua por haber asesinado a la actriz Lana Clarkson.

Fuente: Tribuna Sonora