¿Desahuciado? Diagnostican a actor de Televisa con cáncer y reaparece con trágica noticia

Ciudad de México.- Después de que el reconocido actor de Televisa y también presentador, Carlos Torres, recibiera el golpe más doloroso en su vida, al diagnosticarle cáncer de próstata, ahora, este ha reaparecido irreconocible mediante un video, que fue retomado por Sale el Sol, en el que dio una trágica noticia sobre esta complicada lucha en contra de la terrible enfermedad, ¿acaso fue desahuciado?

Tristemente, el actor de El Señor de los Cielos se sumó a la triste lita de aquellas celebridades que padecen de cáncer, pues el 18 de agosto del año 2023, le revelaron sus médicos el gran tumor cancerígeno en la próstata. Al creerse que su detección fue en una etapa controlable, pasó terribles momentos de angustia al no saber si despertaría al día siguiente, especialmente en la noche que solo podía pensar en que le llegaría la muerte.

Torres, como parte de su proceso, compartió un video en el que habló sobre sus polémicos económicos, declarando que estaba en la quiebra, sin embargo, en uno que se ha vitalizado en las últimas horas, muestra al actor de melodramas con varios kilos menos de los que tenía, reconociendo el medio que sintió, pero también lo liberador que fue el luchar en contra de esta: "Más allá de lo que los médicos han hecho con mi cuerpo, siento que el milagro, la magia está sucediendo en mi mente. Esta enfermedad me ha despertado una nueva consciencia".

Pese a que el también exactor de TV Azteca cree que esto fue un regalo de cierto modo, pues le abrió los ojos en ciertas situaciones, la realidad es que en su mente no ha parado de pensar en su propia muerte y como lo tomarían, y por supuesto, el miedo de saber que no volvería a despertar: "Todos los días pienso en la muerte, todos. El primer día fue cuando el doctor me confirmó el diagnóstico; al escucharlo me asusté y no paré de llorar en varios días".

Finalmente, declaró que para él, el golpe físico no ha sido tan intenso como el emocional, ya que actualmente lo sabré sobrellevar y lo ve como un viaje mágico y necesario, pero hace varios meses, esta situación lo tenía desmoronándose emocionalmente, por lo que se encuentra meditando y demás, buscando estar en paz con el hecho de la muerte: "En este trayecto he venido conociendo más de mi ser. Esta enfermedad le pega durísimo al espíritu. En algún momento pensé que se me había acabó la energía, creí que mi vida ya no tenía sentido, que se me había secado todo el entusiasmo y eso asusta".

