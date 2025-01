En medio del escándalo de Blake Lively, Ryan Reynolds decide no asistir a los Globos de Oro

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Ryan Reynolds y su esposa, Blake Lively, decidieron no asistir a la ceremonia de los Globos de Oro el próximo domingo, a pesar de que la película Deadpool & Wolverine está nominada en la categoría de Logros Cinematográficos y de Taquilla. Según confirmó Page Six, la decisión se tomó mucho antes del actual drama legal que involucra a Lively y Justin Baldoni.

Fuentes cercanas a la pareja señalaron que la decisión de no asistir no está relacionada con las acusaciones de acoso y la demanda presentada recientemente por Lively contra Baldoni, coprotagonista y director de su última película, It Ends With Us. La razón oficial de su ausencia no se ha dado a conocer, pero una fuente comentó que la película de Lively no está nominada, y ella tampoco fue invitada como presentadora.

El coprotagonista de Reynolds en Deadpool & Wolverine, Hugh Jackman, tampoco asistirá a la gala en Los Ángeles, según reportó Deadline.

La ausencia de la actriz ocurre apenas dos semanas después de que acusara a Justin Baldoni de acoso sexual y lo demandara por angustia emocional. Según documentos legales, Lively afirmó que Baldoni fue advertido en una reunión de producción para que dejara de hacer comentarios inapropiados, incluyendo referencias a su "adicción a la pornografía" y la exhibición de imágenes explícitas.

Además, Lively acusó al actor y director de lanzar una campaña de desprestigio en su contra a través de un gerente de crisis, supuestamente para "destruir" su reputación. En la demanda, Lively presentó mensajes de texto como evidencia, en los que el representante de Baldoni aparentemente hablaba de "enterrar" a cualquiera que se interpusiera en su camino.

Justin Baldoni ha negado rotundamente las acusaciones. Su abogado, Bryan Freedman, calificó las afirmaciones de Lively como "lascivas" e intencionadas para dañarlo públicamente. También aseguró que las acusaciones buscan reparar la reputación de la actriz tras comentarios y acciones que, según él, generaron una percepción negativa en la prensa.

Baldoni ha presentado una contrademanda por difamación contra el New York Times por 250 millones de dólares, alegando que su cobertura del caso fue perjudicial. En la misma demanda, se menciona una confrontación entre Baldoni y Reynolds, en la que el actor habría defendido a Lively tras sentirse ofendido por comentarios sobre el peso de su esposa en el set de grabación.

Hasta el momento, Ryan Reynolds no ha emitido declaraciones públicas sobre la polémica, aunque según reportes, el actor ha bloqueado a Baldoni en redes sociales, lo que algunos interpretan como un mensaje indirecto.

La situación sigue desarrollándose, con posibles demandas adicionales en el horizonte, mientras la ausencia de Reynolds y Lively en los Globos de Oro destaca en medio del revuelo mediático.

Fuente: Tribuna