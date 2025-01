Galán de Televisa sale del clóset y estremece a fans con dolorosa confesión

Ciudad de México.- Un reconocido actor de telenovelas, que comenzó su carrera en Televisa hace casi 15 años, estremeció a todos sus fans debido a que recientemente confesó lo complicado que ha sido crecer como parte de la comunidad LGBT, ya que salió del clóset desde hace años. Se trata de Polo Morín, quien es recordado por su participación en los melodramas Por ella soy Eva, Mi corazón es tuyo, Sueño de amor y Tenías que ser tú.

Por motivo del Fin de Año y Nuevo Año 2024, el joven artista fue entrevistado para el canal de YouTube Qué buen chisme y además de hablar de sus próximos planes, también profundizó sobre los comentarios negativos que ha recibido por ser gay. En primer lugar, Polo lamentó que entre los mismos integrantes de la comunidad se critiquen y ataquen: Si siento feo porque se supone que es una comunidad y a veces siento que es todo lo contrario".

Posteriormente, el exnovio de Lambda García reconoció que no ha sido fácil crecer como parte de una minoría: "La mayoría del colectivo vivimos infancias difíciles y tenemos resentimientos y heridas de gente que nos trató mal y que tenemos que sanar, nos bulearon, nos discriminaron, todos hemos pasado por sentimientos difíciles". Y agregó: "Cuando nos tiramos, se ve fatal... entre colectivos sería importante apoyarnos... el por enemigo de un gay es un gay".

Luego Polo se pronunció ante las críticas que ha recibido Ricardo Peralta después de haber usado a la comunidad LGBT en su paso por La Casa de los Famosos México y aclaró que ya pudo comunicarse con él: "Ricardo la regó, eso es un hecho, no lo defiendo, yo ya tuve la oportunidad de hablar con él, hablé con él en persona, no tengo porqué decirlo a todo el mundo, él está consciente que la regó, pero es humano, tiene derecho a regarla".

Él solito va ir arreglando lo que hizo, no es para estarlo juzgando, no estoy de acuerdo en que nosotros hacerlo sentir peor, eso no va a mejorar nada, al contrario deberíamos decir 'yo no lo voy a hacer sentir así'", añadió.