Horóscopo de Mhoni Vidente HOY sábado 4 de enero 2025: Predicciones de amor, dinero, trabajo y más

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Deseas saber cuál será la fortuna de tu signo zodiacal este primer día del fin de semana del Año Nuevo 2025? Si la respuesta es afirmativa, es muy importante que consultes el horóscopo de Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y América Latina. En el horóscopo de hoy, sábado 4 de enero de 2025, encontrarás las predicciones del día en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Toma nota de los mensajes de los astros!

Horóscopo de HOY sábado 4 de diciembre de 2025 por Mhoni Vidente: Predicciones del día para tu signo zodiacal

Aries

No le faltará oportunidad para mejorar su vida sentimental, querido Aries; así que explote de amor en este jornada. Cuide su piel de los rayos del Sol.

Tauro

Escuche a los expertos o tendrá problemas financieros muy pronto, debido a que no ha sido honesto con sus conductas. Todo mejorará gracias a su forma de ser.

Géminis

Sus compañeros valoran su esfuerzo profesional, siga así y verá que pronto será líder de algún departamento en su trabajo. Trate de hacer más ejercicio.

Cáncer

Buen momento para mantenerse constante en su dieta, querido Cáncer. Si suma ejercicio a este nuevo estilo de vida, todo mejorará

Leo

Cuidado con las adulaciones, no las confunda con amor, ya que es muy común que la gente le diga cosas amigables para quedar bien. Este sábado es el día de mover su dinero, consulte con su banco.

Virgo

Si está desmotivado redundará en la productividad, en especial en todo lo que tiene que ver con su autocuidado. Procure no acumular tensiones.

Libra

En el amor, se produce un enfriamiento; será pasajero. Trate de ser más dulce. Está más relacionado con las tensiones de su alrededor. Bebe más agua.

Escorpio

Ese negocio empieza ser bueno para su vida económica. Trácese una línea de acción diferente en su trabajo; no se tome las cosas de forma personal. Sus tobillos están muy sensibles, hidratemos más.

Sagitario

Los asuntos sentimentales siguen un buen camino este día, siga así y todo mejorará en este fin de semana. Crece la entrada de dinero extra.

Capricornio

No tome decisiones precipitadas en su trabajo; si no está siendo eficiente, trate de ubicarse. Necesita cuidar su salud mental y no imitar a los demás. Eso podría ser un trastorno.

Acuario

Las circunstancias confirmarán que ese alguien está enamorado de usted y quiere más romance. La especulación puede perjudicar su situación financiera.

Piscis

Reconocimiento de toda su trayectoria en el trabajo; agradezca al Universo lo que ha vivido. La monotonía puede provocarle estados de ansiedad.

Fuente: Tribuna