Influencer acusa a empleado de Tito Double P de intento de violación; el artista lo encubriría

Ciudad de México.- Una situación sumamente delicada es la que enfrenta la influencer regiomontana, Fernanda Arriella, y es que acusó a un miembro del equipo de trabajo de Tito Double P de haber intentado sobrepasarse con ella. Entre lágrimas, la creadora de contenido mencionó que acudió a una fiesta organizada por el cantante de corridos tumbados, festejo que se extendió y fue ahí en donde se suscitó el lamentable incidente.

A través de un video en su cuenta oficial de TikTok, Fernanda, quien cobró una gran relevancia por su participación en el podcast Real Alucín, relató lo sucedido y se mostró sumamente consternada por la situación. De acuerdo con su testimonio, la celebridad de Internet asistió al after que se llevó a cabo en el hotel en el que se hospedaba el cantante y su staff, lugar en el que se habría registrado el intento de violación por parte de un empleado.

Según las palabras de Fer Alucín, como también es conocida, el hombre la siguió hasta el cuarto y le pidió que sostuvieran relaciones sexuales, a lo cual ella se negó rotundamente, sin embargo, el agresor reaccionó de forma violenta al grado de agredir físicamente a la originaria de Monterrey, Nuevo León. En medio de los forcejeos y los golpes, Tito Double P entró a la habitación y detuvo al sujeto para, posteriormente, sacarlo del lugar.

Fernanda Arriella, influencer regiomontana.

Créditos: Instagram @ferarriella

Yo me quería subir al cuarto y me acompaña un pende… que no sé quién es… Todo fue muy rápido, no alcancé a reaccionar", explicó la joven.