Isa Castro denuncia a su novio por violencia: La estrella de Televisa expone todo en VIDEO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida influencer y estrella de realitys, Isa Castro, recientemente se encuentra dando de que hablar, debido a que recientemente denunció a Eduardo Majul, quien hasta ahora era su novio, de haberla violentado físicamente. En redes sociales ya se viralizó el video en el que expone todo y afirma que no va a detener y en esta ocasión sí va a interponer una demanda legal por maltrato.

Castro, que es reconocida por su participación en Acapulco Shore, desde agosto del 2024 evidenció que fue golpeada por su pareja, exhibiendo la herida que le dejó en el rostro, por lo cual sus millones de seguidores en redes sociales le mostraron todo su apoyo. En dicha ocasión, la influencer aseguró que todo fue en la habitación de hotel que compartían en la Ciudad de México, asegurando que el personal no lo habían apoyado y permitieron que él escapara.

Te podría interesar Espectáculos 'Acapulco Shore': Isa Castro habla de las críticas que recibió por sus polémicas

Ahora, el pasado 3 de enero del año curso, la exparticipante de Inseparables, compartió otro video, pero desde la cuenta de Instagram de Majul, en el que nuevamente mostró la lesión que le dejó su pareja en el labio inferior, mientras que estaba llorando y muy alterada mientras que narra que este volvió a ponerse violento, destacando que va a tomar acciones: "Te vas a acordar de mí y esta vez sí no te la voy a perdonar. Tenía razón mi papá, tenía razón todo el mundo, tenía razón tu hermana".

Ante esto, declaró que los vecinos estaban presentes y presenciaron todas las agresiones verbales y físicas que ejerció sobre ella, afirmando que esperaba que despues de la denuncia no le permitieran ver a su hijo para que no fuera como él: "Gracias a Dios tengo vecinos de por medio que pudieron ver cómo me maltratabas. Deseo que tu hijo nunca crezca contigo, no eres un hombre, eres un macho que merece estar en la cárcel, esta vez sí te voy a denunciar".

Hasta el momento se desconoce si la exnovia de El Rey Grupero haya asistido a la fiscalia para interponer la denuncia en contra de su pareja, o si es que el lunes 6 de enero vaya a hacerlo, por lo que se espera que pronto se hable al respecto. Por otro lado, Eduardo no ha dado declaración alguna con respecto a ninguna de las dos acusaciones que hizo la influencer sobre sus agresiones físicas.

Fuente: Tribuna del Yaqui