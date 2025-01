Julián Gil reaparece molesto y reacciona al 'divorcio' de Valeria Marín a días de casarse

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de melodramas, Julián Gil, recientemente empleó sus redes sociales para finalmente reaparecer después de su inesperada boda, pero no lo hizo feliz por sus nupcias, sino que reaccionó molesto a los rumores que han corrido con respecto a su vendió exclusivas y su supuesto divorcio de Valeria Marín, a tan solo unos días de casarse en Puerto Rico poco antes de finalizar el 2024.

En plena víspera de Año Nuevo, Marín en su cuenta de Instagram compartió un post en el que aparece al lado de Gil y de Chayanne, en el que expresó que ya se quería separar del galán de melodramas, pero, no por falta de amor o peleas, sino por el hecho de que como toda buena latina, estaba enamorada del cantante: "2 días después de casada y ya me quiero divorciar…Te amo Chayanne, a ti también @juliangil, peeeeero… mi cara lo dice todo. Las cosas como son. ¡Ya eres mi favorito 2025!".

Ante las declaraciones de que supuestamente tanto él como la presentadora de TUDN, Julián mencionó que era una completa mentira que vendieron exclusivas a alguien, y que si fue tan secreto todo, es porque querían hacerlo en una intimidad familiar y de amistad y pasarla bien de manera tranquila: "Aclarar que nosotros en ningún momento le dimos la exclusiva, ni vendimos la boda a nadie, ese fue uno de los motivos por lo que quisimos mantenerlo en secreto y calladito, porque queríamos una boda chiquita con familiares y con gente que son muy queridos de nosotros".

Visiblemente molesto, el actor de Hasta El Fin Del Mundo mencionó que después de días desconectado disfrutando de su boda y de las festividades del inicio del 2025, regresar y lo primero ver notas que él dio declaraciones exclusivas a otros medios, cuando en realidad no era así: "Lo que sí no me parece es que hoy me encuentro con un montón de medios, revistas y publicaciones diciendo como que yo he dado declaraciones después de la boda y que son declaraciones exclusivas".

Finalmente, mencionó que le parece de mal gusto que solo por decir algo saquen ese tipo de información: "Yo me acabo de levantar después de una paliza de seis días de matrimonio, así que no me parece, me parece de mal gusto decir que yo dije". Con respecto al tema de su supuesta separación de Valeria, de lo que fue cuestionado, el actor de Televisa no respondió, pues solo se trató de una broma por parte de la presentadora al haber conocido a Chayanne.

