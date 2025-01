'Killadamente' fallece a los 27 años: Prima de Carol Acosta revela el trágico motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La joven Carol Acosta, que es mundialmente reconocida como la influencer 'Killadamente', lamentablemente falleció a sus 27 años de manera inesperada. Mientras que el impactante deceso fue confirmado por su hermana, ha sido la prima de Carol Acosta, nombre real de la creadora de contenido, reveló el trágico motivo que llevo a su amado familiar a morir tan joven y tan de la nada.

En el año del 2015, sin saber que se viralizaría y se convertiría en una de las mujeres más seguidas, la mujer que era conocido como 'Killadamente' comenzó a compartir en Instagram videos y contenido sobre el amor propio y la autoestima, basado en sus propias vivencias como alguien acosada y violentada por compañeros al tener sobrepeso. En 2017, con seis millones de seguidores, la joven estrenó dos canciones, la primera llamada Me Amo y No Me Importa y Qué Me Hiciste Hacer, en la que mandaba un mensaje de empoderamiento ante los ataques y críticas. Actualmente era madre de dos pequeños.

Ahora, desgraciadamente, Kathyan Acosta, que es la hermana de la reconocida influencer, empleó sus redes sociales para confirmar que con tan solo 27 años de edad, su hermana perdió la vida, compartiendo un mensaje en el que expresa todo el amor que le tiene y cuanto va a extrañarla: "Te amo hermana y siempre te amaré. Gracias a Dios por darme una hermana con un corazón tan grande. Descansa en paz, hermana mía".

Hermana de Carol confirma su muerte. Instagram @kateisbabe

La impactante noticia ya se está viralizando por todos lados, y la pregunta de qué sucedió se hicieron presentes, pues se desconocía de que estuviera luchando contra alguna enfermedad o que haya tenido algún accidente. Sin embargo, por el momento su hermana y padres no han salido a revelar que fue lo que le pasó a la joven, pero se sabe que están esperando los resultados de la autopsia para determinar la causa exacta de su fallecimiento.

Pero, mientras que sus padres y hermana guardan silencio sobre que fue lo que le arrebató la vida a Carol, recientemente la prima de la influencer, Sharny Acosta, dio declaraciones en las que se informa que sucedió mientras cenaba con su familia, disfrutando una agradable velada, hasta que comenzó a ahogarse. Aparentemente los servicios de emergencia la encontraron agonizante e hicieron de todo para salvarla, pero tristemente los doctores que la recibieron en el nosocomio no lograron salvarle la vida y falleció.

