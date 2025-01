Luto en la TV: Famosa actriz sufre dolorosa muerte; hallan muerto a su esposo tras quitarse la vida

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Otra tragedia sacude al medio del espectáculo en este 2025. Este sábado 4 de enero se confirmó la muerte del esposo de una famosa actriz y comediante. Se trata de Aubrey Plaza, quien se enfrenta a la repentina partida de su esposo, el cineasta independiente Jeff Baena, con quien estaba casada desde 2021. De acuerdo con reportes de oficiales, Jeff se habría quitado la vida en una casa en Los Ángeles.

Según información de la Policía y peritos de investigación, la muerte de Baena ocurrió este viernes 3 de enero. El cineasta y productor de 47 años fue declarado muerto a las 10:39 de la mañana en una residencia ubicada en el área de Fern Dell Place en la ciudad de Los Ángeles. Se sabe que la causa de muerte fue un suicidio, sin embargo, no se han brindado más detalles sobre el caso y tampoco se sabe de algún motivo.

Baena estaba casado con la actriz estadounidense Aubrey Plaza, conocida por participar en exitosas series de televisión como The White Lotus y Parks and Recreation, en donde dio vida a la querida 'April Ludgate'. En cuanto a películas, la actriz de 40 años ha actuado en Funny People y Dirty Grandpa, entre otras. Su esposo Jeff produjo sobre todo comedias de humor negro, dirigiendo filmes como Life After Beth, The Little Hours y Spin Me Round.

Aubrey Plaza y su esposo Jeff Baena (QEPD)

Plaza y Jeff contrajeron nupcias en 2021 luego de casi una década de llevar una relación privada fuera del ojo público. Ambos acostumbraban trabajar juntos en varios proyectos y de momento la actriz no se ha pronunciado al respecto de la trágica pérdida de su esposo. A Baena le sobreviven su esposa Plaza, su madre Barbara Stern, su padrastro Roger Stern, su padre Scott Baena, su madrastra Michele Baena, su hermano Brad Baena y sus hermanastras Bianca Gabay y Jared Fluxman. Descanse en paz.

Fuente: Tribuna