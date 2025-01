Pedro Sola y Linet Puente protagonizan pelea en vivo de 'Ventaneando'; Chapoy lo defiende

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el reconocido presentador y actor, Pedro Sola, está dando de que hablar junto a su colega, Linet Puente, debido a que ambos conductores han vuelto a protagonizar una pelea en vivo de Ventaneando, de la cual Pati Chapoy al opinar defendió la postura del conductor. Tras nominaciones a importantes premios, ambos reavivaron la polémica sobre la actuación de Selena Gomez.

Hace varios meses que se trató el tema tan polémico de la severa critica que lanzó el esposo de Alessandra Rosaldo en contra de la actuación de Selena en el filme de Emilia Pérez. El reconocido productor, se mostró sumamente ofendido por el acento de la cantante y la manera de su pronunciación, tachando tales actos como "indefendibles" y que era simplemente una "vergüenza", ya que tiene raíces mexicanas y era increíble que no lo domine y que además de todo hiciera un filme sobre México de esa manera.

Las opiniones en ese momento se dividieron mucho y la familia del creador de La Familia P.Luche se llevó una gran opinión negativa por esto. Y aunque el tema ya pasó, después de que oficialmente se informara que dominó en las nominaciones a los Golden Globes, en Ventaneando tocaron una vez el tema sobre esta polémica, donde Sola, una vez más apoyó a Eugenio: "Estoy de acuerdo con Eugenio Derbez, que ridículo. Los diálogos son horrorosos. A final de cuentas, Eugenio comentó y externó una opinión y está en su derecho".

La presentadora, Rosario Murrieta, apoyó al 100 por ciento a Sola, declarando que no era justo que por ser sinceros sean así de cancelados: "Ya no puedes opinar nada porque te cancelan", mientras que Puente, destacó que la intérprete de Wolves es una gran artista y lo que probablemente disgusta es la forma en la que se aborda un tema tan sensible y complicado en México, como lo es el narco, destacando que le interesa el enfoque de cómo lo ve un extranjero: "A mí me gusta mucho Selena Gomez. Por las mismas razones que te gusta, la puedes odiar. Yo no creo que esté mal que alguien externo venga a contar cómo nos ve en México".

Finalmente, Chapoy externó ante las cámaras del vespertino de TV Azteca que apoyaba el punto de vista de Sola en cuestión de las opiniones, más no dio una opinión personalizada del tema, señalando que ella solo ha escuchado que hay una división muy reñida entre el o es mala o muy buena, sin punto medio: "Yo he recibido dos diferentes versiones de Emilia Pérez... o que es muy mala, o que es muy buena".

Fuente: Tribuna del Yaqui