Pepe Aguilar defendería a Ángela Aguilar diciendo que le gustan las “ovejas negras”

Ciudad de México. - El icónico cantante de música regional mexicana, Pepe Aguilar, volvió a captar la atención de sus seguidores con una publicación en su cuenta de Instagram que generó múltiples interpretaciones. El intérprete compartió un reel en inglés acompañado de imágenes animadas en tonos cálidos, cuyo mensaje resalta la importancia de la singularidad, la creatividad y la aceptación de lo “diferente”.

El video, narrado con una voz suave, celebra a las personas que no encajan en lo convencional. Entre otras frases, el reel destaca:

Me gusta la gente rara, la oveja negra, el pato extraño, los que no parecen encajar en los lugares donde el resto del mundo parece pertenecer. [...] Ser extraños no es una debilidad, es un don".