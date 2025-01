Tenía cáncer: Eugenio Derbez sufre repentina muerte y estremece a Televisa triste noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Eugenio Derbez llenó de luto a Televisa y el mundo del espectáculo mexicano debido a que se enfrentó a una dolorosa y repentina muerte a causa del cáncer, y ni siquiera pudo despedirse. Resulta que el reconocido actor y productor abrió su corazón en una íntima entrevista con Gustavo Adolfo Infante, donde habló como nunca de su vida privada y del triste fallecimiento de su padre, el señor Eugenio González.

El padre de Vadhir Derbez tuvo una abierta charla con el periodista para su programa El minuto que cambió mi destino, donde hablaron de temas muy íntimos para el famoso como el precio de la fama. Ante la pregunta de si sus esfuerzos en el medio artístico habían valido realmente la pena, Eugenio dijo: "Hay una parte de mí que te diría 'sí ha valido la pena' pero en la parte personal no".

Posteriormente, el intérprete de programas como La Familia P.Luche dijo cuál era la razón: "Todavía me descubro triste y cansado de este ritmo, estoy agotado y apenas vamos a la mitad del año, de aquí a diciembre todavía me falta hacer una película y cinco series, no tengo tiempo libre, te sientes esclavo de tu propio trabajo... Me estoy levantando casi a diario a las 4:30 de la mañana y dices '¿qué tanto vale la pena el no tener vida personal a cambio de este éxito?'". Y al confesarse adicto al trabajo, Gustavo le recomendó tomar terapia:

He tomado terapias pero nunca de mí, de esta adicción que tengo al trabajo, pero lo tengo que atender... me siento triste muchas veces", respondió Derbez.

Eugenio Derbez recuerda la dolorosa muerte de su padre

Luego cambiaron el tema de la entrevista y entraron a temas más sensibles como la partida de su papá, quien luchaba contra el cáncer y otras complicaciones: "Tenía diabetes, tenía cáncer de próstata también controlado, ya le había dado un infarto pero seguía normal, tenía de todo pero a la vez era un hombre muy entero, muy sano". Además, el esposo de Alessandra Rosaldo manifestó que está muy arrepentido de no haber acompañado a su papá en sus últimos momentos.

El papá de Eugenio Derbez murió cuando él era muy joven

Nunca lo veías quejarse, pero un día se le juntaron las tres cosas y de sorpresa un 14 de febrero me dijeron que estaba en el hospital y no le di mucha importancia".

Derbez agregó que aunque intentó estar con su padre, no volvió a verlo vivo: "Me hablaron a las pocas horas y me dijeron 'está en terapia intensiva, córrele' pero ya no alcancé a verlo". Don Eugenio falleció cuando el famoso era muy joven, situación que fue muy dolorosa para él: "Lo extraño mucho, platico mucho con él, él murió cuando tenía 23 años, me hizo falta, me dolió mucho que no me viera triunfar, le tocó ver que salía de 'sombra 2'".

Fuente: Tribuna