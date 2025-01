Terrible: Hija de Dulce enfrenta un doble luto tras las muertes de su madre; muere su abuela

Ciudad de México. - En menos de dos semanas, Romina Mircoli, hija única de la cantante Dulce y del músico Luis Mircoli, ha enfrentado dos devastadoras pérdidas familiares. La joven confirmó ayer viernes, 3 de enero, a través de su cuenta de Instagram, el fallecimiento de su abuela paterna, Emi, tan solo días después de despedir a su madre.

El día de hoy recibo nuevamente otra noticia que volvió a golpearnos. No he podido ni secar las lágrimas de mi mamá y esta mañana recibo la llamada de que mi abuelita Emi se nos fue. No hay palabras...", escribió Romina en un emotivo mensaje acompañado de una foto de su abuela.