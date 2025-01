Terror en TV Azteca: Tras veto, exgalán de Televisa acaba en depresión y al borde del suicidio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido galán de las telenovelas, que trabajó tanto en Televisa como TV Azteca hasta que fue vetado por una grave denuncia en su contra, dejó sin palabras a todos sus seguidores al compartir que acabó en depresión y al borde del suicidio debido a sus constantes problemáticas. Se trata del actor Héctor Soberón, quien se sinceró ante las cámaras de Venga la Alegría sobre las dificultades que ha enfrentado en su vida.

El mexicano enfrenta un fuerte escándalo desde hace décadas cuando su exesposa Michelle Vieth, a quien conoció mientras grababan el melodrama Mi pequeña traviesa, lo acusó de filtrar un video íntimo que grabaron mientras estaban juntos. Asimismo, Héctor enfrentó otra controversia cuando fue señalado de no reconocer al hijo que tuvo con Brigitte Karen Rivera. A raíz de ambas denuncias, los productores dejaron de darle trabajo al histrión.

Héctor Soberón cayó en depresión

Recientemente el actor de melodramas del Ajusco como Marea brava, El amor no es como lo pintan y Como en el cine platicó con reporteros del matutino VLA sobre los procesos psicológicos que ha enfrentado y reconoció que estuvo al borde del suicidio: "Sí pasan cosas suicidad en la mente y eso te lo dicen los psicólogos, te lo dicen los terapeutas, pasan y es un desbalance emocional y químico que puede pasar", platicó Héctor.

Michelle acusó a Héctor Soberón de filtrar un video íntimo

Soberón aseguró que hablar acerca de este tema lo ha ayudado a superarlo: "Tienes que platicarlo, yo lo digo, lo he platicado, he hecho catarsis". Asimismo, el actor hizo una reflexión y suplicó que no se juzgue a una persona cuando decide abrir su corazón: "Uno cuando abre la boca y habla con los amigos, lo que menos necesitas es un sermón, necesitas a alguien que te escuche y que te ayude y que te diga 'wey, no está solo, te estoy escuchando'".

Finalmente, el mexicano de 60 años declaró que en estos momentos sigue luchando por recuperar la relación con su hija mayor: "Solamente me hace falta recuperar a la mayor, que todavía hay algunas cosillas de que está enojada, pero yo creo que se va a arreglar". No obstante, Héctor presumió que ya volvió a ver a su hija menor, conviviendo con ella varias semanas: "Ya regreso a mi hija el próximo martes, me la llevo después de 5 semanas que estuvo conmigo", declaró.

Fuente: Tribuna