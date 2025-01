Casi abusan de ella: Actriz de Televisa saltó de un balcón para evitar ser víctima de violación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz, que ha trabajado tanto en Televisa como TV Azteca, dejó sin palabras a todo el público y a sus miles de fans luego de compartir la terrible experiencia que vivió debido a que casi fue abusada sexualmente años atrás. La también comediante mexicana declaró en entrevista exclusiva con Ventaneando sobre este terrible momento, del cual pudo escapar gracias a que saltó desde un balcón.

Se trata de la talentosa y carismática Anabel Ferreira, quien es recordada por su exitoso programa ¡Anabel!, así como la exitosa serie ¡¡Cachún Cachún Ra Ra!!, y las telenovelas Senda de Gloria, Te sigo amando, Soy tu dueña, entre otras, en la empresa de San Ángel. Mientras que en la televisora del Ajusco ha sido parte de las series Rutas de la vida y Un día para vivir.

En días pasados, Ferreira dio una entrevista a Ventaneando en la que contó porqué decidió contar años atrás que fue víctima de intento de abuso: "Porque lo consideré importante, sino me lo hubiera reservado, no soy una persona que esté divulgando su vida privada". Asimismo, narró que fue gracias al movimiento Me Too que pudo abrirse públicamente: "Fue con el Me Too que dije 'a ver', me hizo sentido toda la anécdota con este infeliz, yo le había dicho que no, además no sucedió".

Anabel Ferreira, famosa actriz y comediante

Anabel, quien fue señalada de una supuesta relación con Emilio Azcárraga Milmo 'El Tigre, explicó ante las cámaras que por fortuna, se salvó de ser abusada, pero puso en riesgo en su vida: "Me brinqué de un terraza de un décimo, séptimo piso a la otra terraza para pedir auxilio, pero no pasó (el abuso), pero no es algo que yo guarde con importancia en mi psique, la verdad es que no", manifestó la famosa mexicana.

Finalmente, la plática tomó otro rumba y Ferreira fue cuestionada sobre qué pensaba acerca de que ahora los actores reciban contratos dependiendo de su fama en redes sociales. Al respecto, la primera actriz se mostró totalmente en contra: "Eso es un crimen, es un crimen, no tiene nada qué ver el número de seguidores o incluso la fama no necesariamente va ligada al talento, yo creo que el talento tiene que prevalecer".

