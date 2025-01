Eugenio Derbez rompe el silencio y aclara si hubo fraude en la séptima temporada de 'LOL'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Eugenio Derbez es uno de los artistas más destacados de México y es que, puede ser que lo ames o que lo odies, pero nadie puede negar que la celebridad siempre está dando de qué hablar debido a todos los proyectos con los que cuenta como es el caso de De Viaje Con Los Derbez, Venimos de Noche, Acapulco TV o LOL, reality show que ya cuenta con siete temporadas al aire.

Aunque hace algunas semanas, el padre de Aislinn, Vadhir y José Eduardo Derbez anunció que se tomaría su tiempo para poder descansar y pasar tiempo con su hija menor, Aitana, la realidad es que continúa lanzando los proyectos que tenían pendientes, como es el caso del mencionado programa de telerrealidad, el cual tiene como propósito reunir a lo mejor de la comedia mexicana y explotar de esta manera sus talentos.

Eugenio Derbez revela si hubo fraude en LOL

Si bien, la séptima temporada de Last One Laughing (LOL) aún no se ha estrenado, todo parece indicar que la polémica parece estar más presente que nunca, puesto según un video que recién lanzó el actor, un spoiler con el nombre del ganador de la serie se habría filtrado, motivo por el que fueron señalados de fraude. Es bajo este contexto que Derbez, amparado de su conocido sentido del humor, decidió salir a dar la cara.

En su video, Eugenio Derbez revela que la gente no parece conforme, por lo que han lanzado distintos reclamos en sus redes sociales e incluso teorías sobre lo que pudo haber ocurrido con la filtración: “Hice este video porque quiero hacer una aclaración urgente y quiero aclarar todas las dudas y controversias sobre LOL séptima temporada. Hay mucha gente que dice que si volvimos a grabar la temporada por culpa del spolier, que hubo un spoiler por ahí de agosto. Que si Fernando Bonilla me sobornó con su diente de oro.”

Eugenio Derbez confirma si hubo fraude en LOL

Finalmente, Eugenio reveló quién fue el verdadero ganador de la temporada, dando así un giro inesperado para sus más de 10 millones de seguidores en redes sociales: “Hay un único ganador de 'LOL' y lo voy a revelar, el verdadero y único ganador de 'LOL' séptima temporada es: El público, porque una vez que vean la temporada no van a dejar de reír. Me atrevo a decir que es una de las mejores temporadas que han visto.”

