Internautas se manifiestan y exigen justiica por Fer Alucín tras ataque con Tito Double P

Ciudad de México.- A tan solo unas horas de que Tito Double P anunciara su colaboración con Belinda, con el tema La Cuadra, un escándalo cayó encima del cantante de corridos tumbados bélicos, el cual terminaría por mancharlo de manera indirecta, debido a que uno de sus empleados agredió físicamente a la mencionada influencer, quien al no saber qué hacer, se decantó por realizar una denuncia social a través de Internet.

De acuerdo con información brindada por la propia Fer ‘Alucín’, a través de sus redes sociales, todo ocurrió cuando fue invitada a pasar una noche de antro en compañía de Tito; luego de ello procedieron a disfrutar del ‘after’ y se marcharon a la playa. Tras unas horas de diversión, llegaron al hotel en el que el primo de Peso Pluma se encontraba hospedado; fue entonces que ocurrió el momento del asalto.

Según lo declarado por la famosa de Internet, su agresor, de quien desconoce su nombre, aprovechó para abordarla, cuando ella estaba a punto de subir a su habitación; fue entonces que el sujeto le dijo: “Oye vamos a cog…” y a lo que ella se negó de manera categórica “No, yo no jalo”. La influencer comenzó a llorar y declaró: “Me agarra los pelos y me empieza a golpear y me abre la ceja”. La regia mostró que su suéter estaba manchado de sangre.

Fer llegó narró que, justo cuando era agredida, Tito llegó a la escena y logró calmar al sujeto: “(Double P) me manda con un chofer a los departamentos donde me estoy quedando, pero me comunico con su mánager y me comunico con él. Nadie me quiere decir cómo se llama esa persona para meter denuncia”. Momentos más tarde de la denuncia, la influencer compartió en sus historias una fotografía del individuo y pidió su información: “Oigan, es él; si alguien sabe su nombre o datos, por favor, díganme”; señaló.

Cabe señalar que la furia, por este hecho, no tardó en hacerse presente a través de redes sociales, donde la gente comenzó a exigirle a la celebridad que entregara al agresor: “Te busca Fer Alucín, Ttito”, “Saca al guardaespaldas, no lo escondas”, “Ni una más, justicia para Fer”, “¿Cómo se llama el que golpeó a la Fer”, “Por fa, si sabes el nombre de esa persona dilo”, “Justicia para Fer Alucin”, “Bueno, pero sí dirás quién golpeó a la Fer o lo seguirás protegiendo”, señalaron algunas personas en Internet, hasta ahora el famoso no ha hablado al respecto.

