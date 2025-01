Joe Alwyn rompe el silencio sobre su relación pasada con Taylor Swift y pide esto a fans

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Joe Alwyn, el actor británico conocido por su papel en Billy Lynn’s Long Halftime Walk, abordó recientemente en una entrevista con The Guardian el ruido mediático que rodeó su relación de seis años con Taylor Swift. En sus declaraciones, Alwyn dejó en claro su esfuerzo por mantenerse alejado de las distracciones y centrarse en lo que considera verdaderamente importante: su trabajo, su familia y sus amigos.

He tratado de concentrarme en controlar lo que puedo controlar”, expresó el actor de 33 años. “Desde el principio, intenté enfocarme en las cosas significativas para mí: amigos, familia y, por supuesto, mi carrera”. Además, Alwyn añadió que, para sobrevivir en el ojo público, ha intentado ignorar los comentarios externos, evitando que influyan en su comportamiento o bienestar emocional. Te podría interesar Taylor Swift Abogados de Justin Baldoni involucran a Taylor Swift en demanda de Blake Livey por esto

Taylor Swift ¿Indirecta a Joe Alwyn? Taylor Swift revela que no le gusta ocultar sus relaciones

Para quien no lo sepa, Joe Alwyn y Taylor Swift comenzaron su relación en 2016, manteniéndola en gran medida alejada de los reflectores. Sin embargo, cuando la pareja se separó en abril de 2023, poco después del inicio de la gira Eras Tour de Swift, la noticia captó rápidamente la atención global. Según una fuente citada por Page Six en ese momento, la ruptura no fue dramática, sino que “la relación había seguido su curso”.

Alwyn reflexionó sobre la experiencia de haber estado en una relación que, aunque profundamente personal, se convirtió en un tema de dominio público. En junio de 2024, habló con el Times sobre las “dificultades” de separarse de alguien tras una relación larga y comprometida.

Espero que todos puedan empatizar con las dificultades que vienen al final de una relación de más de seis años y medio”, compartió. “Lo que es inusual en mi situación es que, una semana después, todo se convierte en dominio público, y el mundo exterior interviene”.

Alwyn expresó que ha aceptado la brecha entre lo que la gente sabe y lo que realmente sucedió. “He hecho las paces con eso”, dijo, señalando que ha aprendido a dejar que las personas interpreten la historia como deseen.

Cuando se le preguntó si desea que se deje de hablar de su relación con Swift, respondió de forma clara: “Eso es algo que deben hacer otras personas. Estamos hablando de algo que ya hace un tiempo en mi vida, así que eso es para otras personas”.

Mientras Joe Alwyn mantiene un perfil bajo, Swift ha seguido adelante con su vida. Desde julio de 2023, la cantante ha estado en una relación con Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs.

El romance entre Swift y Kelce ha sido todo lo contrario a la privacidad que mantuvo con Alwyn, ya que han sido abiertos sobre su relación desde que hicieron su primera aparición pública en un partido de los Chiefs en septiembre.

En su reciente entrevista con Time, Swift comentó sobre su decisión de hacer pública su relación: “Cuando dices que una relación es pública, eso significa que voy a verlo hacer lo que ama, nos estamos mostrando el uno al otro y no nos importa”.

A pesar del final de su relación con Swift, Joe Alwyn ha demostrado que su enfoque está en avanzar y en las cosas que considera esenciales en su vida. Mientras tanto, Swift sigue escribiendo su historia romántica con Kelce, marcando una nueva etapa en su vida personal y pública.

Fuente: Tribuna