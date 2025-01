Las cosas se complican para 'Mr. Doctor'; Maryfer Centeno denuncia abusos por parte de él

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace varias semanas, Maryfer Centeno y ‘Mr. Doctor’ se enfrascaron en un fuerte pleito legal, ¿la razón? El famoso tachó de charlatana a la colaboradora de Hoy por proponer algunas cosas cuestionables que carecían de bases científicas, como el hecho de que podías hacer planas con una pluma de tinta azul, las palabras: “Soy delgada”, para comenzar a bajar de peso, hecho que fue calificado como algo negativo por el médico.

Como ya se sabe, Maryfer Centeno impuso una denuncia por violencia de género y amenazas, puesto según la famosa, el influencer le habría enviado mensajes en los que amenazaba su estabilidad. Por su parte, ‘Mr. Doctor’ ha dejado en claro que la famosa sería apoyada por las autoridades de manera impune, dado a que todo el caso ha progresado de manera veloz y prácticamente todo ha ido en favor a la grafóloga.

Es en el medio de todo este ir y venir que Maryfer Centeno respondió una entrevista en exclusiva para el medio Infobae, donde reveló que el pasado sábado 4 de enero, acudió a una audiencia para ratificar su acusación contra ‘Mr. Doctor’, luego de que éste se negara a firmar un acuerdo que estipulaba que debía reconocer que la grafología era una ciencia reconocida por la Universidad Nacional Autónoma de México.

La experta en el lenguaje corporal mencionó que las cosas podrían ponerse complicadas para ‘Mr. Doctor’ debido a que, dado a que ambos se encuentran en medio de un proceso legal, él no podría hablar sobre ella, cosa que no ha parado de hacer desde que comenzó toda esta guerra: “Ayer tuvimos una audiencia para la renovación de medidas cautelares y se le dijo al juez que (‘Mr. Doctor’) no las ha cumplido porque sigue hablando de mí sin parar”, mencionó la estrella.

La audiencia estaba programada para el día 13 de pero tuvo que adelantarse como “medidas de protección” que fueron dictadas desde el mes de agosto para la propia Centeno: “Sin embargo, posterior a la emisión de esas medidas de protección el seor Octavio Arroyo mejor conocido como ‘Mr. Doctor’ siguió hablando de mí, María Fernanda Centeno Muñoz, todos los días y en todas las publicaciones de Twitter”.

Centeno prosiguió su discurso expresando que se sentía vulnerada dado a los constantes ataques de ‘Mr. Doctor’: “Es por eso que la autoridad determinó una audiencia de protección de medida con el fin de protegerme a mí, que he sido afectada, ya que he sufrido constantes amenazas tanto de aventarle ácido en la cara. Es por eso que se ratificaron y se ampliaron las medidas de protección”, concluyó.

Fuentes: Tribuna