Tras terrible diagnostico de Alzheimer, actriz de Televisa da dura notica de su salud mental

Ciudad de México.- Después de haber abierto su corazón y confesar que recibió un terrible diagnostico de Alzheimer para su padre, que ha destacado es su mayor motor de vida y su mayor amor, la reconocida actriz, Adriana Fonseca, recientemente ha brindado una entrevista para Imagen TV, en la que volvió a ser sincera al revelar una dura noticia con respecto a sus problemas de salud mental, por sus problemas en casa, de pareja y en los melodramas de Televisa.

Tras varios años lejos de la televisión, Fonseca en el 2021 regresó a la empresa San Ángel con el melodrama Mi Fortuna Es Amarte, marcado por la emoción de estar de vuelta en lo que más ama, pero con un toque amargo, ya que su padre comenzó a presentar problemas de memoria. Desgraciadamente, en medio de su felicidad, se confirmó que el hombre que le dio la vida padece Alzheimer, confesando que desde ese momento "a veces no me recuerda, pasa poco pero sí siento horrible".

Ahora, a meses de hablar de su complicada situación con su padre, Adriana en una entrevista para De Primera Mano, reconoció que también su trabajo en la actuación es muy demandante y sí le ha llegado a afectar mentalmente algunos de sus personajes, reconociendo que el que interpreta actualmente, le ha recordado momentos muy dolorosos de su vida: "He pasado por procesos muy fuertes que te pueden destruir la autoestima y hacerte sentir que no encajas en la sociedad. La terapia me ha salvado".

Fonseca destacó que su participación en Papás Por Conveniencia, ha sido muy demandante emocionalmente, ya que hay frases y acciones tan diferentes a lo que es ella, que le costaba hacerlas y al exigirse tanto, llega a un punto de quiebre, que por suerte ha logrado mantener a ralla y aprender a usarlas en su terapia: "Me costaba mucho trabajo. Llegaba drenada emocionalmente al final del día. Tuve que usar ciertas herramientas para poder salir de esas emociones y transformarme".

La reconocida actriz de Pueblo Chico, Infierno Grande, mencionó que como artista, todas las emociones que debe de sentir e impregnar en su personaje, es como si ella pasara por esos momentos, por lo que es bueno tener un lugar donde liberarse y no quedarse con anda, pues eso es lo que enferma: "A mí no me gusta llegar al set y decir: ‘Esto no lo siento, no lo voy a decir’. Si mi personaje lo dice, tengo que decirlo así, aunque no lo sienta y aunque me esté muriendo por dentro al hacerlo. El cuerpo no distingue si la emoción es real o ficticia. La digiere igual y, si no la liberas, te enfermas".

Finalmente, Adriana declaró que la actuación sí le ha afectado y ella misma se ha enfermado debido a todas esas emociones que emplea y se guarda, por lo que ahora, pone límites y ha aprendido a escucharse, tomando terapia para poder canalizar todo de manera positiva: "Me enferme muy fuerte por tantas emociones que traes cargando y tienes que soltarlas. Para eso está la terapia. Yo invitaría a todas las personas a no tener miedo de buscar ayuda. La terapia no te hace débil, te hace fuerte. Me ha enseñado a cuidar de mí misma y a poner límites".

Fuente: Tribuna del Yaqui