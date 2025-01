¿En depresión? Actor de Televisa confiesa que "estaba muriendo" y pide cuidar salud mental

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido galán de melodramas, Mauricio Islas, recientemente sorprendió a sus millones de seguidores en Instagram, cuando compartió una confesión en la que señala que se "estaba muriendo", pero que al no ver algo físico no se hizo nada al respecto, por lo cual pidió cuidar más la salud metal propia y apoyar a terceros si se sabe que atraviesan por un mal momento emocional, ¿acaso se encuentra en depresión?

Mauricio por años ha sido uno de los actores más reconocidos dentro de la industria, participando en melodramas como Amor Real, entre muchos otros. Pero, pese a tener una estabilidad laboral y familiar con su esposa e hijos, no ha sido eximido de pasar por momentos muy complicados en su vida, como lo fue el perder a cuatro hijos con su mujer, que recientemente reconoció que fue de las peores cosas que tuvo que enfrentar.

Ahora, a meses de sincerarse al respecto, y de comenzar a compartir videos en los que habla de la importancia de la salud mental, recientemente compartió con sus seguidores la frase "Me estaba muriendo, pero como no vieron sangre, no me creyeron", para pedir que se sea mucho más empático en la vida con el dolor que pudiera estar sintiendo alguien más, y no juzgar a las personas cuando confiesan una depresión un momentos emocional complicado.

El presentador de Sale el Sol declaró que esa frase es una de sus favoritas, ya que en realidad es lo que pasa desde hace muchos años, y cuando alguien quiere externar un sentimiento de dolor emocional, la gente suele ignorarlo o menospreciarlo, por lo que destacó que este es tan real y tan doloroso como el físico: "Representa cuando las personas están rotas por dentro, y en su entorno subestiman su dolor. El dolor emocional es tan real como el físico y negarlo o subestimaron solo empeora las cosas".

Finalmente, el histrión compartió que no se pide que busquen sanar las heridas de alguien más, pero sí que sean más abiertos a apoyarlo en su proceso de sanar, ya que reducen la sensación de soledad y refuerza su impulso para salir adelante, pidiendo que no se haga menos el dolor personal ni el de tercera personas: "Tal vez no puedas curar las heridas de otro, pero acompañarlo mientras sana es un acto de empatía, de comprensión y es un gran remedio para la sensación de soledad, así por favor no subestimes el dolor de otra persona, ni tu propio dolor".

