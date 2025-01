¡Está devastada! Maribel Guardia sufre repentina muerte y vive triste festejo de Fin de Año

Ciudad de México.- La reconocida actriz Maribel Guardia no ha vivido momentos fáciles desde el 9 de abril de 2023, fecha en que falleció de forma repentina su único hijo, Julián Figueroa, a los 27 años luego de sufrir un infarto agudo de miocardio y fibrilación ventricular. Aunque este 2025 se cumplirán 2 años desde este momento, la también cantante costarricense sigue llorando su muerte y no disfruta al 100 por ciento las fiestas por la misma tristeza.

La mañana de este lunes 6 de enero el programa Sale el Sol transmitió una entrevista con la exreina de belleza en la que habló sobre lo que decidió pedirle a Los Reyes Magos en su día y además platicó los emotivos recuerdos que guarda de Julián en este día tan especial para los niños mexicanos: "Lo que le pido siempre a los reyes es salud, con salud uno va por todo, por la actitud, por la alegría de vivir, dándole gracias a Dios, y luchando por todo lo demás, por el trabajo y por el amor"

Acto seguido, Maribel contó cuáles eran los regalos que le pedía su hijo a los Reyes: "Tengo recuerdos hermosos de mi Julián, le encantaban las espadas, le regalé muchas espadas, de verdad, de Toledo, entonces tengo una pared ahí, las tiene pegadas ahí en la pared. No, son espadas, digo de Toledo, pero no son de verdad". Asimismo, Guardia mostró su agradecimiento por haber tenido a su hijo durante 27 años.

Tantos recuerdos de mi hijo que me llenan el corazón y tantos motivos para seguir viviendo en nombre de todo lo que me dio Dios de tenerlo en mi vida, Dios no te dice hasta cuando son tus hijos, así que todos esos recuerdos que tengo de él, me van a acompañar por siempre".