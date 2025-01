Eugenio Derbez rompe el silencio tras polémica con Selena Gomez y aclara sus declaraciones

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Eugenio Derbez se vio envuelto en una fuerte controversia hace unas semanas tras criticar la actuación de Selena Gomez en la película Emilia Pérez. Los comentarios del actor y comediante mexicano desataron una ola de críticas, no solo hacia él, sino también hacia sus hijos, lo que llevó a Derbez a aclarar su postura durante un reciente encuentro con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Ante los cuestionamientos de los medios, Derbez explicó que no tiene ningún aprendizaje particular de esta situación, pues considera que simplemente expresó su opinión sobre el desempeño actoral de Selena en el filme.

No hay ningún aprendizaje, es como si vas a ver una película y te gusta algo o no te gusta. Lo que sí reconozco es que no debería haber dicho nada. Uno nunca debe hablar de ningún compañero, es algo que siempre he evitado, y esta fue la primera vez que lo hice. Nunca debe uno hacerlo”, admitió el actor.

Eugenio también desmintió los rumores de haber sido vetado de los Golden Globes 2025 debido a esta controversia. Explicó que su ausencia en el evento se debió a la falta de proyectos en competencia.

No, porque ahora no tuve ningún proyecto, por eso es que no estuve”, afirmó, descartando cualquier represalia en su contra por parte de la industria del entretenimiento.

Cuando se mencionó que Belinda había apoyado públicamente a Selena Gomez, lo que algunos interpretaron como un ataque indirecto hacia él, Derbez respondió con cordialidad:

No… a Belinda le digo que la quiero mucho, que la admiro mucho y que, nada, Dios la bendiga”.

Por otro lado, agradeció el respaldo de Susana Zabaleta, quien defendió su derecho a emitir críticas sobre el trabajo de otros artistas.

A Susana la quiero mucho y es una mujer inteligente. Sabe que se vale criticar. Yo he sido criticado mil veces y no pasa nada. Cuando critican mi trabajo, yo me río, entonces no debe de haber polémica”, expresó.

Finalmente, el actor aprovechó la ocasión para enviar un mensaje directo a Selena Gomez, dejando en claro que no tiene nada personal contra ella y reiterando su admiración por su carrera.

La quiero mucho, la admiro mucho. Yo hice un comentario sobre un trabajo en específico, pero es como si yo le voy al Cruz Azul o admiro a Messi, y un día digo: ‘No me gustó cómo jugó ese partido’. Eso no significa que odie a Messi ni que deje de admirarlo. Lo mismo pasó aquí; fue un comentario puntual sobre un desempeño, pero que te crucifiquen por eso, se me hace un poco duro”.

Derbez cerró sus declaraciones enfatizando que su intención nunca fue generar controversia, sino expresar su perspectiva como espectador. Sin embargo, reconoció la sensibilidad del tema y aseguró que evitará hacer comentarios similares en el futuro

