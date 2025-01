Internautas hunden a 'Emilia Pérez' por ganar los Golden Globes 2025: “Todo mal"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Emilia Pérez es una de las películas que más prometía para el pasado 2024, puesto se estimaba que abordaría temas de gran importancia como es el caso del narcotráfico en México y las desapariciones forzadas, mismas que se registran de manera masiva a lo largo y ancho de la República; sin embargo, cuando el filme salió no hizo más que decepcionar a su audiencia, puesto hay quienes consideran que podría abordar dichas problemáticas de manera superficial.

Anteriormente, Eugenio Derbez lanzó una mordaz crítica entorno a Emilia Pérez, argumentando que no quedó muy fascinado con la actuación de Selena Gomez, puesto su personaje debía hablar en español, aunque lo hacía muy mal, lo que provocó que él mismo no se sintiera conectado con la cinta. Si bien, millones le dieron la espalda al comediante, la realidad es que no tardaron en darle la razón, puesto tras ver la cinta comprobaron que sí había ciertas fallas.

El día de ayer se celebraron los Golden Globes 2025 y Emilia Pérez arrasó al llevarse cuatro premios, entre los que destaca mejor película musical o comedia, mejor película habla no inglesa, mejor actriz de reparto en una película dramática, el cual obtuvo Zoe Saldaa; y mejor banda sonora original; sin embargo, la gente no estuvo nada de acuerdo con el público y terminaron por lanzarse en contra de la cinta.

En redes sociales como en X (antes conocida como Twitter) tanto el público mexicano como el brasileño comenzaron a destrozar a la cinta, señalando que era todo lo que estaba mal en la industria de Hollywood, ya que, ayuda a perpetuar estereotipos y minimiza la problemática de desapariciones forzadas: “Todo está mal con Emilia Pérez”, “Los brasileños y mexicanos odiando a Emilia Pérez”, “En Hollywood están tan desconectados de la vida real y del resto del mundo que nominan y premian a Emilia Pérez creyendo que con eso están ganando al público latino”, señalan.

Asimismo, los memes comenzaron a embargar a la mencionada red social, puesto hay quienes consideran que los Golden Globes 2025 le habría dado el triunfo a Emilia Pérez, por encima de cintas como La Sustancia o Wicked porque están buscando congraciarse con el público mexicano y latinoamericano, hecho que resultó molesto para la audiencia porque consideran que se trató de un robo para el resto de las cintas.

