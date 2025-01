Joey King y Cooper Koch anunciarán los nominados para los Premios SAG 2025

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Los nominados para la 31ª edición anual de los Premios del Sindicato de Actores (SAG) serán revelados el próximo miércoles por los actores Joey King y Cooper Koch, según anunció este lunes 6 de enero la organización.

El evento de anuncios se llevará a cabo a través del canal oficial de YouTube de Netflix a las 10:30 a.m. ET / 7:30 a.m. PT. La ceremonia comenzará con la categoría de Mejor Actuación de Acción en un Conjunto de Acrobacias, que será presentada por los miembros del Comité de los Premios SAG, Jason George y Elizabeth McLaughlin. Posteriormente, Fran Drescher, presidente de SAG-AFTRA, dará inicio al espectáculo en vivo.

Para dar más detalles, la transmisión de la ceremonia de los Premios SAG 2025 tendrá lugar el 23 de febrero a las 8 p.m. ET / 5 p.m. PT, y será transmitida en vivo en Netflix desde el Shrine Auditorium & Expo Hall en Los Ángeles, California. En esta ocasión, Kristen Bell será la anfitriona de la gala, mientras que la legendaria Jane Fonda recibirá el Premio a la Trayectoria, el mayor honor que SAG-AFTRA otorga a una figura destacada en la industria del entretenimiento.

Joey King, conocida por su trabajo en We Were the Lucky Ones, ha estado consolidándose como una actriz versátil en la pantalla. Además de su más reciente proyecto, ha participado en películas como Bullet Train, A Family Affair y Uglies. En 2020, King recibió una nominación al Premio SAG como Mejor Actriz en una Película para Televisión o Serie Limitada por su destacada actuación en The Act.

Por su parte, Cooper Koch, quien interpretó a Erik Menéndez en Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story de Netflix, ha ganado atención por su creciente carrera. Otros créditos importantes de Koch incluyen They/Them, Swallowed y su participación en la serie de televisión Power Book II: Ghost.

Ambos actores se unen en este importante anuncio de los nominados a los Premios SAG 2025, un evento que siempre genera gran expectativa dentro de la industria del entretenimiento.

Fuente: Tribuna