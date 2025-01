"Me cag... vieja fodonga": Funan a Karime Pindter por burlas del físico de Selena Gomez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida influencer y presentadora, Karime Pindter, acaba de regresar al centro del escándalo, debido a que está siendo víctima de la funa, tanto en México como en Estados Unidos, debido a que se ha viralizado un video en el que se burla del físico de la cantante y actriz, Selena Gomez, y sin piedad señala que era una "vieja fodongona" que también le "cag.. mucho" y que prefiere a la actual esposa de Justin Bieber.

Hace un par de horas ha comenzado a viralizarse el capítulo de Karime Kooler, en el que la influencer y comediante está entrevistando al stylist Aldo Rendón, y al hablar sobre la moda, sus críticas hacía ciertos estilos y a celebridades, tocaron el hecho de que él es muy duro con la forma en la que luce la reconocida cantante de raíces mexicanas, especialmente por el hecho de que tiene varios kilitos de más, a su parecer.

La exparticipante de Acapulco Shore en su conversación le aplaude la manera en como se lanza y destroza a Gomez, afirmando que ella es fan de Hailey Bieber y la prefiere porque además de todo tiene "la percha" y se ve "hermosa" siempre, llamando "vieja fodonga" a la actriz de Los Hechiceros de Waverly Place: "Amo como bufas a la Selena Gomez, a mí también me ca… La verdad yo amo a Hailey Bieber, por Dios. La otra fodongona, ¿qué se cree?".

Pero eso no fue todo, pues sobre su peso, declaró que hay muchas cosas que puede hacer para adelgazar, riéndose mientras dice que se haga un bypass gástrico o que consiga Ozempic, un medicamento para adultos con diabetes tipo 2 pero que muchos usan para bajar de peso, concluyendo con que ni la quieran cancelar por eso. Cabe mencionar que la intérprete de Look At Her Now desde el 2015 lucha contra la enfermedad de Lupus que ha repercutido en su salud emocional y física, incluso tuvo que recibir un trasplante de riñón en el 2017.

Como era de esperarse, después de que este video se viralizara en X, anteriormente conocido como Twitter, varios internauras se han lanzado en contra de Pindter, declarando que de los cuerpos ajenos no se habla y que es muy "mier..." que la critique de esa manera: "Nefasta la forma en la que Karime se expresa de Selena. Wey, ¿no te gusta? Ching..., pero que mier... debes ser para hablar de cuerpos ajenos" y "Que se ubique jamás tendrá ni una gota de su talento y belleza, y no necesita estar toda operada como ella lo está para ser bella y resaltar".

Fuente: Tribuna del Yaqui