Muerte en Televisa: Tras semanas grave, cáncer mata a actriz y estremece su última súplica

Ciudad de México.- Televisa ha enfrentado varias pérdidas en las últimas semanas por muertes de varios integrantes del mundo del espectáculo, sin embargo, una de las muertes que más causó impacto fue de la actriz y cantante Dulce. Recientemente su única hija, Romina Mircoli, salió a contar detalles sobre el repentino fallecimiento de la artista originaria de Tamaulipas, quien perdió la vida por un agresivo cáncer de pulmón.

Como se recordará, desde el mes de noviembre se informó que la intérprete de Tú muñeca fue hospitalizada de emergencia y aunque los reportes señalaban que se encontraba grave, su familia aseguró que no había de qué preocuparse porque estaba estable. Desafortunadamente, la mañana del 25 de diciembre Dulce falleció en pleno festejo de Navidad luego de no sobreponerse a la enfermedad que le habían diagnosticado apenas días antes.

En entrevista con el programa Hoy, su hija Romina compartió que ellos tampoco sabían que Dulce tenía cáncer porque sus estudios salieron limpios: "Los exámenes de mi mamá salieron negativos de cáncer. Y para nosotros eso había sido un respiro, pero cuando llegó el momento de la operación de limpieza pleural, descubrieron que sí había un tumor muy grande que estaba por fuera de la pleura del pulmón, o sea, la bolsita que recubre el pulmón".

Asimismo, Romina aclaró la causa por la que decidió que el funeral de Dulce fuera a puerta cerrada y hermético hasta para sus amigos más cercanos. Presuntamente, la actriz de novelas como Las vías del amor, Mundo de fieras y Muchachitas pidió como último deseo que nadie pudiera verla en su estado y por ello sus restos fueron cremados de forma inmediata:

Ella me dijo: 'Romi, yo no quiero que nadie me vea así'. Y yo: 'no mami, no te preocupes, nadie te va a ver'. Y me volvió a insistir: 'Romi, que nadie me vea así. Tú elige la urna más preciosa y llévame a la Basílica, por favor'. Dijo: 'una urna que brille y llévame a la Basílica, por favor", recordó la joven.