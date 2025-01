Ocultó que tenía cáncer: Muere actriz que se retiró de Televisa y lloran su partida en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este lunes 6 de enero el programa Hoy regresó a sus transmisiones en vivo y lamentablemente el elenco reapareció de luto debido a que hablaron sobre la muerte de una querida actriz de Televisa y también cantante. Se trata de Dulce, quien no había recibido un homenaje en el matutino de Las Estrellas debido a que su fallecimiento tuvo lugar el pasado 25 de diciembre, cuando todos los conductores estaban de vacaciones.

Esta mañana, Andrea Legarreta, Arath de la Torre, Andrea Escalona y demás compañeros mostraron su respeto ante la partida de la intérprete tamaulipeca, quien murió víctima de un agresivo cáncer de pulmón. Asimismo, se presentó una entrevista exclusiva con Romina Mircoli, la única hija de la fallecida, que ha enfrentado días de duelo y controversia por rumores que aseguran que no tenía una buena relación con su madre.

En una íntima charla con Escalona, Romina se sinceró y, aunque reconoció que en vida tuvo algunas diferencias con la cantante de Heridas, manifestó que la relación que mantuvo con ella siempre fue de mucho cariño entre ambas. "Pues, ¿qué te digo?... Creo que el estar yo sin contestar y el estar queriendo, pues mantener mi privacidad, porque está muy claro que yo no soy figura pública, pero el estar ausente, el no dar respuesta, a dado pie a que esto aumente, y aumente, y aumente, y se haga una bola de nieve muy muy desafortunada".

Asimismo, la unigénita de Dulce afirmó que se siente devastada por su muerte pero creyó necesario salir a aclarar los temas: "Si no fuera porque tengo mi hijo, yo no sé cómo estaría. Mi hijo es mi motivo para despertarme todos los días, para pararme… el estar viendo las cosas de mi mamá es un castigo. Estar viendo su ropa, estar viendo… son cosas que están, algunas no me he atrevido ni moverlas".

Ante los dichos que aseguran que Romina no estuvo al pendiente de Dulce durante su hospitalización, la descendiente de la artista aclaró: "Fueron momentos muy difíciles. Yo estuve en el hospital hasta el momento que ella dejó de respirar. O sea, yo me mudé al hospital, yo me fui ahí a pasar día y noche, día y noche. Entonces yo tengo mucha paz con eso, Andrea". Acto seguido, Romina se pronunció sobre los rumores que señalan que tenía muchos desacuerdos con Dulce.

Que yo no siempre estuve de acuerdo con mi mamá en todo, es verdad. Tuvimos diferencias, ¿quién no las tiene? Eso es normal, pero también tuvimos momentos hermosos".

Posteriormente, Romina respondió a la pregunta con respecto a si pudo tener una última charla con la mujer que le dio la vida antes de su muerte. "Mi mamá y yo no nos pudimos despedir, no. Pero yo creo que la despedida, como uno la idealiza, es una cosa. Y la despedida que se dio, sí estuvo ahí. ¿Por qué? Porque yo estuve todo". Además contó que los últimos momentos de Dulce fueron sumamente complicados:

Hubo un momento en que mi mamá ya no se valía por sí misma. Yo la movía, yo le daba de comer, yo la vestía, yo la cambiaba", aseveró.

Después de que Andrea recordara que Dulce vivía y daba la vida por su hija, hasta que llegó su nieto, Romina puntualizó: "Totalmente, era por mí todo hasta que llegó mi niño y yo no pensé que me quitara el lugar. Feliz, o sea, no puede haber mayor felicidad para ti que tu niño, que es lo que tú más amas. Tu mamá se vuelva loca con él. O sea, no existe cosa más hermosa. Y, de hecho, de las cosas que más me duelen es saber que no lo va a ver salir de primaria, que no lo va a ver con su uniforme, que todos esos momentos… no va a estar".

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy