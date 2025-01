Pepe Aguilar se presenta en palenque de Zacatecas y la gente le grita, ¿lo corrieron?

Comparta este artículo

Zacatecas, Zacatecas.- El año pasado, Pepe Aguilar y el resto de su familia no hicieron más que estar envueltos en la polémica, esto debido a la controversial relación entre Christian Nodal y la menor de la dinastía, la denominada Princesa del Regional Mexicano, hecho que provocó que la gente solo sintiera repudio hacia ambos famosos, quienes fueron vistos como desleales por haber hecho un supuesto juego sucio en contra de Cazzu, expareja del ‘Forajido’, quien habría sido abandonada por éste tan solo meses después de tener a su hija Inti.

Si bien, Pepe no tendría por qué estar involucrado en todo esto, la realidad es que el charro también dio de qué hablar por la manera en la que solía defender a su hija del público e incluso hubo quienes lo acusaron de mover sus influencias para que Ángela Aguilar fuese reconocido y participara en diversos eventos como lo fue La Mujer del Año y los Kids’ Choice Awards, solo por mencionar algunos, lo que provocó que la gente se lanzara contra el cantante de Credo a quien le pusieron ‘Pepeyonce’ en redes sociales, por mover sus influencias para beneficiar o enterrar carreras que considerara podrían poner en riesgo a su hija.

Es bajo este contexto que comenzó a surgir la teoría de que la gente no gustaba de la música de los Aguilar y no querían ver ni siquiera a Pepe; pero como bien reza un dicho: “Año Nuevo, vida nueva” y todo parece indicar que las controversias de la dinastía ya quedaron en el pasado, puesto durante la jornada del pasado domingo 5 de enero, el cantante de Por Mujeres Como Tú, acudió a presentarse a un palenque de Juchipila, junto a sus charros del rancho del Soyate.

Como era de esperarse, Pepe Aguilar no dejó de cantar, lo que provocó el ánimo de la gente, incluso varios de ellos sacaron su teléfono celular para captar el momento. Lejos de que se escucharan los improperios que usualmente se encuentran en la sección de comentarios de las redes sociales de Ángela y el propio intérprete, la realidad es que la gente se mostró emocionada de tener tan cerca al hijo de Flor Silvestre.

Como era de esperarse, Pepe Aguilar se mostró emocionado por la recepción del público y no dejó de enviar un cariñoso mensaje: “Chulada empezar el año en un lienzo charro, viendo competir a uno de mis equipos y en mi hermosa tierra. En este mismo lienzo en Juchipila me presenté hace más de tres décadas con mis charros de El Soyate,¡ha cambiado todo!, pero no el amor por mis tradiciones, por la charrería y por mi Zacatecas querido”, señaló el cantante.

