"Qué grosera": Demi Moore es criticada por ignorar a Kylie Jenner en los Golden Globes 2025

Estados Unidos.- La reconocida actriz, Demi Moore, está siendo tema de conversación este lunes 6 de enero, y no solo por su primer premio después de 45 años de carrera, sino por el hecho de que fue acusada de ignorar descaradamente a la joven influencer, Kylie Jenner, durante la ceremonia de entregas de los Golden Globes 2025, causando que sea severamente criticada y tachada de ser "muy grosera".

El pasado domingo 5 de enero de este 2025 se realizó la 82° edición de los premios Golden Globes, que se traduce a Globo de Oro, en la ciudad de Beverly Hills, California. Este galardón es uno de los más importantes en la industria del mundo del espectáculo en Hollywood, pues es una antesala de lo que podría pasar en los Premios Oscar, por lo que los ganadores en esta ocasión, podrían llevarse también el prestigioso reconocimiento, al que aspiran todos los actores, productores y más.

Una de las ganadoras en esta edición fue Demi, quien ha recibido elogios por su participación estelar en el filme La Sustancia, en el que interpreta a una mujer que no soporta ver el paso del tiempo en su cuerpo. Después de recibir el premio y dar un conmovedor discurso de amor propio, se captó en video el momento en el que saluda a Elle Fanning en su mesa y le da un efusivo abrazo agradeciendo sus felicitaciones y charlando agradablemente.

Pero, lo que llamó la atención del video, fue el hecho de que Moore apenas e hizo caso de la presencia de la mejor de las hermanas de Kim Kardashian, quien intentó entrar a la conversación. Finalmente, cuando llegó el momento de decir adiós, se despidió de Elle y después pasó directamente Timothée Chalamet, que actualmente es la pareja de Kylie, y se fue, sin decirle nada a la joven influencer y empresaria.

Como era de esperarse, en X, antes conocido como Twitter, se ha viralizado el video que ha generado una división de opiniones, la primera en la que critican a Moore por ser grosera: "Creo que sí es una falta de respeto" y "Tan solo de ver el video, me sentí ignorado", y quienes afirman que sí la escuchó, pero no está obligada a tratarla como mejor amiga cuando no se conocen: "Sí le regresa el saludo, solo que Kylie actúa como si fueran súper amigos y no es así" y "Kylie solo está allí por su novio jajajajajaja".

Fuente: Tribuna del Yaqui