Salma Hayek y Selena Gómez se reencuentran en los Golden Globes 2025 y así fue el acercamiento

Los Ángeles, California. - En la reciente gala de los Golden Globes 2025, un acto de generosidad y solidaridad eclipsó por momentos el brillo de la alfombra roja y las estatuillas doradas. Salma Hayek, icono del cine mexicano e internacional, protagonizó uno de los momentos más memorables de la noche al ceder el micrófono a Selena Gómez, quien visiblemente conmovida, no tardó en dedicarle palabras llenas de admiración y gratitud.

El gesto ocurrió en medio de la ceremonia, cuando Salma, luciendo un majestuoso vestido color vino que resaltó su elegancia natural, decidió apartarse del centro de atención y ofrecer el escenario a Selena. "Quiero que Selena tenga su momento", dijo con una sonrisa que reflejaba genuina camaradería, por lo que la joven estrella, emocionada hasta las lágrimas, expresó: "No he tomado ninguna foto todavía, así que eso es realmente la cosa más dulce. Es el crush de mi papá". Sus palabras desbordaron ternura y reafirmaron el impacto de Salma como una figura admirada dentro y fuera de la industria.

En entrevistas posteriores, Hayek explicó su decisión con humildad, destacando la importancia del apoyo entre mujeres en Hollywood. "Es fundamental que nos apoyemos mutuamente y celebremos nuestros logros", dijo. "Selena y yo compartimos raíces mexicanas, y me llena de orgullo ver cómo ella ha crecido y se ha destacado en su carrera. Quise darle un momento especial porque se lo merece, y es un honor para mí verla brillar".

Estas palabras reflejan el espíritu que ha guiado la carrera de Hayek, una actriz que no solo ha roto barreras en el cine estadounidense, sino que también ha utilizado su plataforma para abogar por causas como la igualdad de género y la representación latina en Hollywood.

Salma Hayek, nacida en Coatzacoalcos, Veracruz, ha tenido una carrera ilustre que comenzó en telenovelas mexicanas antes de conquistar Hollywood con su papel en Desperado (1995). Su interpretación en Frida (2002), que le valió una nominación al Oscar, consolidó su estatus como una de las actrices más respetadas de su generación. Además, ha ampliado su impacto como productora y defensora de los derechos humanos.

Por su parte, Selena Gómez, nominada a tres premios en esta edición de los Golden Globes, continúa acumulando logros tanto en la actuación como en la música. Como productora y actriz de Only Murders In The Building, ha demostrado su versatilidad y talento, y su reciente nominación como Mejor Actriz de Reparto por Emilia Pérez marca un nuevo hito en su carrera.

El gesto de Salma Hayek en los Golden Globes 2025 no solo celebró a Selena Gómez como una de las estrellas jóvenes más prominentes del momento, sino que también envió un poderoso mensaje sobre la importancia de la unión y el apoyo en una industria competitiva.

Más allá de los premios, este momento quedará grabado como un recordatorio de que detrás del glamour de Hollywood hay espacio para la generosidad y la admiración mutua

Fuente: Tribuna